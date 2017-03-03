Конте: "Если Батшуайи не будет стараться, все останется по-прежнему"

Тренер "Челси" Антонио Конте предупредил Мичи Батушайи, что тот должен стараться больше, и пообещал решить вопрос с будущим бельгийского нападающего в конце сезона.

После своего переезда на "Стэмфорд Бридж" из "Марселя" прошлым летом за 33 миллиона фунтов Батшуайи еще не выходил в стартовом составе "синих" в рамках Премьер-Лиги.



По слухам, 23-летний бельгиец расстроен своей ситуацией и помышляет о смене клуба после всего одного сезона в "Челси". Конте в свою очередь не спешит ставить крест на Мичи, но предупреждает, что тот должен приложить дополнительные усилия, если хочет играть.



"Когда вы спрашиваете про моих игроков, то мне нравится отвечать, что самое важное — это настоящее. Важно очень упорно трудиться в настоящий момент и жить настоящим".



"В конце сезона мы оценим ситуацию абсолютного каждого игрока. В данный момент Мичи очень хорошо трудится ради нас".



"Он должен продолжать трудиться, и тогда может случиться всякое. Если он покажет мне, что заслуживает играть, я готов ставить его в стартовый состав. Если этого не произойдет, все останется по-прежнему", — цитирует Конте Evening Standard.