Юрген Клопп: "Я не клоун"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заверил, что он "не клоун" и не собирается игнорировать проблемы своей команды, одержавшей лишь одну победу в Премьер-Лиге в этом году.

В субботу "красные" дома примут "Арсенал", который они переиграли в первый день сезона со счетом 4:3. В преддверии этого матча Клопп призвал людей не поддаваться впечатлению от его эмоционального поведения на бровке, заверив, что он полностью осознает всю серьезность своего положения.



"Послушайте, я не клоун, пускай даже некоторые люди думают, что это так. Я не всегда смеюсь как безумец. Я нормальный человек".



"Моя работа заключается в том, чтобы игроки чувствовали, что у них большие шансы выиграть следующий матч. Этого не добиться, если смеяться весь уикенд и игнорировать имеющиеся проблемы".



"Мы не можем игнорировать проблемы, которые у нас есть, но я на 100 процентов в оптимистичном настроении перед матчем с "Арсеналом" в субботу, хотя и не в таком же настроении, как на старте сезона", — цитирует Клоппа Sky Sports.