Юрген Клопп: "Я не клоун"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заверил, что он "не клоун" и не собирается игнорировать проблемы своей команды, одержавшей лишь одну победу в Премьер-Лиге в этом году.

В субботу "красные" дома примут "Арсенал", который они переиграли в первый день сезона со счетом 4:3. В преддверии этого матча Клопп призвал людей не поддаваться впечатлению от его эмоционального поведения на бровке, заверив, что он полностью осознает всю серьезность своего положения.

"Послушайте, я не клоун, пускай даже некоторые люди думают, что это так. Я не всегда смеюсь как безумец. Я нормальный человек".

"Моя работа заключается в том, чтобы игроки чувствовали, что у них большие шансы выиграть следующий матч. Этого не добиться, если смеяться весь уикенд и игнорировать имеющиеся проблемы".

"Мы не можем игнорировать проблемы, которые у нас есть, но я на 100 процентов в оптимистичном настроении перед матчем с "Арсеналом" в субботу, хотя и не в таком же настроении, как на старте сезона", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2017 19:00

Количество просмотров Просмотров: 806

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. thegreatkanonir 03.03.2017 19:28 # thegreatkanonir
    Юрген Холоп : Я не клоун! Я Педорас!

    (ответить)

  2. largo-winch 03.03.2017 19:20 # largo-winch
    Ах какой красавец!

    (ответить)

  3. abracadabra55 03.03.2017 19:19 # abracadabra55
    юрген клоун - я не топ

    (ответить)

  4. blackdreamer 03.03.2017 19:18 # blackdreamer
    фанаты щелсей - мы едим гавно

    (ответить)

  5. liverfun 03.03.2017 19:17 # liverfun
    "Моя работа заключается в том, чтобы игроки чувствовали, что у них большие шансы выиграть следующий матч."

    при таком настрое с аутсайдерами даже не играет команда, надеется, что соперник сам себе закатит. а в итоге посасывает ливерпуль. надо на каждый матч выходить как на последний, как против сильнейшего клуба мира. игр то осталось совсем немного

    (ответить)

  6. j-silver 03.03.2017 19:10 # j-silver
    Рагнар Клован: "Я не клоп"

    (ответить)

  7. dragonishka 03.03.2017 19:03 # dragonishka
    Пиздит

    (ответить)

  8. role-playin 03.03.2017 19:02 # role-playin
    Юрген Клоун: "Я не клоп"

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: