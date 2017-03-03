Юрген Клопп: "Я не клоун"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заверил, что он "не клоун" и не собирается игнорировать проблемы своей команды, одержавшей лишь одну победу в Премьер-Лиге в этом году.
В субботу "красные" дома примут "Арсенал", который они переиграли в первый день сезона со счетом 4:3. В преддверии этого матча Клопп призвал людей не поддаваться впечатлению от его эмоционального поведения на бровке, заверив, что он полностью осознает всю серьезность своего положения.
"Послушайте, я не клоун, пускай даже некоторые люди думают, что это так. Я не всегда смеюсь как безумец. Я нормальный человек".
"Моя работа заключается в том, чтобы игроки чувствовали, что у них большие шансы выиграть следующий матч. Этого не добиться, если смеяться весь уикенд и игнорировать имеющиеся проблемы".
"Мы не можем игнорировать проблемы, которые у нас есть, но я на 100 процентов в оптимистичном настроении перед матчем с "Арсеналом" в субботу, хотя и не в таком же настроении, как на старте сезона", — цитирует Клоппа Sky Sports.
03.03.2017 19:00
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Юрген Холоп : Я не клоун! Я Педорас!
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Ах какой красавец!
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юрген клоун - я не топ
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фанаты щелсей - мы едим гавно
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"Моя работа заключается в том, чтобы игроки чувствовали, что у них большие шансы выиграть следующий матч."
при таком настрое с аутсайдерами даже не играет команда, надеется, что соперник сам себе закатит. а в итоге посасывает ливерпуль. надо на каждый матч выходить как на последний, как против сильнейшего клуба мира. игр то осталось совсем немного
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Рагнар Клован: "Я не клоп"
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Пиздит
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Юрген Клоун: "Я не клоп"
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