Моуриньо хочет сохранить Ибрагимовича и Руни

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что хочет сохранить Златана Ибрагимовича и Уэйна Руни в клубе.

35-летний Ибрагимович, забивший 26 голов в 38 матчах за "красных дьяволов", пока не согласился на продление своего истекающего в конце сезона контракта, однако Моуриньо не верит, что Златан уйдет.



"Мое видение этой ситуации заключается в том, что он останется с нами, потому что изначальное соглашение было рассчитано на один год, плюс мы получили опцию на второй год".



"Поэтому я ожидаю, что он останется с нами после такого удивительного и успешного первого сезона. Думаю, Златан будет играть фундаментальную роль в команде и на второй год".



"Мне кажется, он по-настоящему гордится собой, он очень гордится своими успехами и своим положением. Я ожидаю, что он останется с нами", — цитирует Моуриньо The Independent.



Также Жозе заявил, что хочет сохранить на "Олд Траффорд" и капитана Уэйна Руни, который, как поговаривают, всерьез помышляет об отъезде из Манчестера в поисках регулярной игровой практики.



"Уэйн в заявке на завтрашний матч и имеет шансы сыграть — появившись в старте или на замену. 100 процентов, что до конца сезона он останется с нами. Что касается следующего сезона, то я бы хотел сохранить его, однако я не могу этого гарантировать, потому что всегда очень многое зависит от самого игрока".



"Пока что он решил остаться с нами и помогать команде. Он важный игрок для нас. А все эти разговоры насчет "Эвертона", на мой взгляд, лишены смысла", — добавил Моуриньо.