Хендерсон остается в лазарете "Ливерпуля"

Джордан Хендерсон Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон остается в лазарете "красных" и пропустит субботний матч Премьер-Лиги с "Арсеналом".

Напомним, что из-за продолжающихся проблем со здоровьем Джордан не поехал вместе с "Ливерпулем" на гостевой поединок против "Лестера" в минувший понедельник. Без своего капитана мерсисайдцы не оказали сопротивления чемпионам Премьер-Лиги, уступив 3:1.

Ожидалось, что Хендерсон приведет себя в порядок к предстоящей встрече с "Арсеналом", однако субботний поединок на "Энфилде" Джордан сможет увидеть только с трибун.

"Этот матч состоится слишком рано для Хендерсона. Что касается Деяна Ловрена, то за его состоянием нужно следить. Вчера он тренировался в общей группе, поэтому надо посмотреть, как он отреагировал на нагрузку", - сообщил главный тренер "красных" Юрген Клопп The Independent.



Метки Ливерпуль, травмы, Хендерсон

Автор foxmcfc   

Дата 03.03.2017 17:00

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Последние комментарии:




  1. fanat-superglora 03.03.2017 17:08 # fanat-superglora
    Легенда ЛФК

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  2. imfake 03.03.2017 17:04 # imfake
    как он вообще играет с прострелянной пяткой?

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