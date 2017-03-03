Хендерсон остается в лазарете "Ливерпуля"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон остается в лазарете "красных" и пропустит субботний матч Премьер-Лиги с "Арсеналом".

Напомним, что из-за продолжающихся проблем со здоровьем Джордан не поехал вместе с "Ливерпулем" на гостевой поединок против "Лестера" в минувший понедельник. Без своего капитана мерсисайдцы не оказали сопротивления чемпионам Премьер-Лиги, уступив 3:1.



Ожидалось, что Хендерсон приведет себя в порядок к предстоящей встрече с "Арсеналом", однако субботний поединок на "Энфилде" Джордан сможет увидеть только с трибун.



"Этот матч состоится слишком рано для Хендерсона. Что касается Деяна Ловрена, то за его состоянием нужно следить. Вчера он тренировался в общей группе, поэтому надо посмотреть, как он отреагировал на нагрузку", - сообщил главный тренер "красных" Юрген Клопп The Independent.