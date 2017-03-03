Конте хочет тренировать "Челси" "много лет"

Антонио Конте Наставник "Челси" Антонио Конте развеял слухи насчет своего возвращения в Италию и заявил, что хочет тренировать "синих" "много лет".

Согласно слухам, новые китайские владельцы "Интера" готовы предложить Конте роскошный контракт и впечатляющий трансферный бюджет. Однако Антонио обещает, что его пребывание в английском футболе не ограничится одним годом.

"Я очень счастлив, что взялся за эту работу, потому что это невероятный опыт для меня и моей семьи. Да, в этом сезоне моя жена и дочь остались жить в Италии, но я надеюсь, что они переедут сюда, ведь я нуждаюсь в них".

"Да, я надеюсь тренировать "Челси" много лет. Когда ты начинаешь новый проект с новой командой, то обычно хочешь остаться на много лет и построить нечто важное. Чтобы это построить, чтобы вырасти вместе со своими игроками и что-нибудь выиграть, требуются годы. Когда являешься тренером такого замечательного клуба, то ты обязан не только побеждать, но и играть в отличный футбол".

"Поначалу мне было непросто, когда я пришел сюда, ведь все еще помнили о неудачном прошлом годе. Но я доволен игроками, потому что они показали огромное желание сражаться и очень рано включились в борьбу за титул".

"Успех клуба, игроков и тренера — это самое важное. Когда я приезжал сюда, то был уверен, что мы сможем конкурировать в этой лиге и с другими тренерами".

"Сейчас важно продолжать в том же духе, потому что до финиша случиться может всякое, однако мы хотим остаться на вершине таблицы", — сообщил Конте Evening Standard.


Метки Конте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2017 16:00

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  1. parlor3 03.03.2017 17:03 # parlor3
    не с Челси это не прокатит))))) давай лучше к нам, сделай из педиков мужиков с яйцами!!!!

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  2. egornegor 03.03.2017 16:52 # egornegor
    "...Да, в этом сезоне моя жена и дочь остались жить в Италии, но я надеюсь, что они переедут сюда, ведь я нуждаюсь в них"

    Вся суть вопроса, остальное - типичная вода для журналюг)

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  3. ask 03.03.2017 16:22 # ask
    Фантастический тренер! Настоящий мужик! Удачи графу!

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  4. herodthegreat 03.03.2017 16:19 # herodthegreat
    Тот случай когда британская желтая пресса пытается опровергнуть новость итальянской желтой прессы.

    Tuttosport - раздувшая эту новость, это желтуха чистой воды

    Про этих сразу все ясно из википедии:
    Evening Standard — британская ежедневная газета, издающаяся в Лондоне. Принадлежит Александру Лебедеву и Евгению Лебедеву (с 2009 года) — 74,1 %, и британской медиа-группе Daily Mail and General Trust — 24%

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  5. j-silver 03.03.2017 16:16 # j-silver
    Топчик.

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  6. chelsea-69 03.03.2017 16:04 # chelsea-69
    Отец всея эйпиэл

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  7. gusto 03.03.2017 16:02 # gusto
    ТОППАААААААААРЬ!

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