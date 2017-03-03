Конте хочет тренировать "Челси" "много лет"
Наставник "Челси" Антонио Конте развеял слухи насчет своего возвращения в Италию и заявил, что хочет тренировать "синих" "много лет".
Согласно слухам, новые китайские владельцы "Интера" готовы предложить Конте роскошный контракт и впечатляющий трансферный бюджет. Однако Антонио обещает, что его пребывание в английском футболе не ограничится одним годом.
"Я очень счастлив, что взялся за эту работу, потому что это невероятный опыт для меня и моей семьи. Да, в этом сезоне моя жена и дочь остались жить в Италии, но я надеюсь, что они переедут сюда, ведь я нуждаюсь в них".
"Да, я надеюсь тренировать "Челси" много лет. Когда ты начинаешь новый проект с новой командой, то обычно хочешь остаться на много лет и построить нечто важное. Чтобы это построить, чтобы вырасти вместе со своими игроками и что-нибудь выиграть, требуются годы. Когда являешься тренером такого замечательного клуба, то ты обязан не только побеждать, но и играть в отличный футбол".
"Поначалу мне было непросто, когда я пришел сюда, ведь все еще помнили о неудачном прошлом годе. Но я доволен игроками, потому что они показали огромное желание сражаться и очень рано включились в борьбу за титул".
"Успех клуба, игроков и тренера — это самое важное. Когда я приезжал сюда, то был уверен, что мы сможем конкурировать в этой лиге и с другими тренерами".
"Сейчас важно продолжать в том же духе, потому что до финиша случиться может всякое, однако мы хотим остаться на вершине таблицы", — сообщил Конте Evening Standard.
03.03.2017 16:00
Просмотров: 1135
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
не с Челси это не прокатит))))) давай лучше к нам, сделай из педиков мужиков с яйцами!!!!
(ответить)
"...Да, в этом сезоне моя жена и дочь остались жить в Италии, но я надеюсь, что они переедут сюда, ведь я нуждаюсь в них"
Вся суть вопроса, остальное - типичная вода для журналюг)
(ответить)
Фантастический тренер! Настоящий мужик! Удачи графу!
(ответить)
Тот случай когда британская желтая пресса пытается опровергнуть новость итальянской желтой прессы.
Tuttosport - раздувшая эту новость, это желтуха чистой воды
Про этих сразу все ясно из википедии:
Evening Standard — британская ежедневная газета, издающаяся в Лондоне. Принадлежит Александру Лебедеву и Евгению Лебедеву (с 2009 года) — 74,1 %, и британской медиа-группе Daily Mail and General Trust — 24%
(ответить)
Топчик.
(ответить)
Отец всея эйпиэл
(ответить)
ТОППАААААААААРЬ!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий