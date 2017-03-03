Озил сам предложил свои услуги Венгеру

Решив покинуть мадридский "Реал" летом 2013 года, плеймейкер Месут Озил сам предложил свои услуги главному тренеру "Арсенала" Арсену Венгеру.

На днях немецкий плеймейкер выпустил автобиографию, в которой расписал ключевые моменты своей карьеры в самых мельчайших подробностях. В частности, стало известно то, что предшествовало переходу Озила в "Арсенал" летом 2013 года.



По словам Месута, ему буквально пришлось покинуть "Реал" под давлением руководства. Первым же делом Озил набрал телефон Венгера, после чего предложил рулевому "канониров" свои услуги.



"Я пал в немилость в "Реале", хотя не сделал ничего плохого. Мне угрожали местом на трибунах, поэтому пришлось действовать – ради собственного же блага и в интересах карьеры".



"Мне нелегко далось это решение, но первым же делом я набрал номер, который остался в моем мобильном еще с 2010 года. – "Мистер Венгер, – обратился я во время разговора. - Я обещал связаться с вами, если мне придется искать другой клуб. Теперь такая возможность появилась".



"Переход из "Реала" в "Арсенал" был самым трудным решением в моей жизни. Я все еще хотел выиграть Лигу Чемпионов и выступать за одну команду с партнерами по "Реалу". Но лишаться практики я тоже не желал".



"Затем человек со спокойным голосом выбрал мудрые слова, чтобы убедить: он хочет видеть меня в своей команде. Венгер следил за моей игрой на протяжении трех лет и заставил чувствовать себя гораздо лучше, чем при Карло Анчелотти", - цитирует Озила Daily Mirror.