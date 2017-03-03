Венгер не мечтает догнать "Челси"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер посоветовал своим игрокам не мечтать о погоне за "Челси" в рамках борьбы за чемпионский титул Премьер-Лиги.

На этой неделе полузащитник "канониров" Аарон Рэмси высказал смелую точку зрения, заявив, что его команда продолжит охоту за лидирующим "Челси", несмотря на отставание в 13 очков. Венгер смотрит на ситуацию более трезвым взглядом.



"У нас есть игра в запасе, все может измениться в максимально сжатые сроки, но в первую очередь нам нужно сосредоточиться на "Ливерпуле". Чтобы догнать "Челси", от нас потребуется исключительная серия матчей, а также исключительный спад от них".



"В данный момент гораздо важнее подготовиться к выезду на "Энфилд", а не мечтать о погоне за "Челси", тем более что в последнее время мы не лучшим образом играли в такого рода матчах. Что касается возможных последствий, то да, эта игра будет иметь жизненно важное значение на остаток сезона", - сообщил Венгер Goal.