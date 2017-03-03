Лукаку готовы пригласить в Китай

Главный тренер "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Фабио Каннаваро заявил, что нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку идеально впишется в его команду.

Только на этой неделе 22-летний Лукаку намекнул, что готов заключить новый контракт с "ирисками". Этим решением бельгиец может положить конец слухам о своем будущем, которые регулярно подкидывает желтая пресса.



Очередной виток разговоров о возможном уходе Ромелу из "Эвертона" вызван свежими комментариями Каннаваро. Фабио, возглавляющий "Тяньцзинь Цюаньцзянь", подтвердил, что готов пригласить лучшего бомбардира Премьер-Лиги в Китай.



"Можно поговорить с Ромелу Лукаку, но проблема в том, что "Эвертон" не хочет его отпускать. Не беспокойтесь по поводу того, что он еще очень молод. Некоторые думают, что в таком возрасте не имеет смысла приезжать в Китай, но Ромелу бы идеально подошел нашему клубу".



"Чтобы убедиться в неправоте тех, кто придерживается этого мнения, достаточно посмотреть на пример Оскара. Ему всего 25, но он покинул "Челси" ради "Шанхай СИПГ". Футбол одинаков во всем мире – игроки хотят выступать в команде-победителе", - цитирует Каннаваро The Sun.