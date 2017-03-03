"Вест Хэм" наградит Билича новым контрактом

"Вест Хэм" готов наградить главного тренера Славена Билича новым контрактом, но уже по окончании сезона.

Как известно, действующий контракт Билича истекает уже через 15 месяцев. Владельцы "Вест Хэма" отказались от соблазна продлить соглашение с хорватом после выдающегося дебютного сезона, но теперь готовы наградить Славена новой сделкой.



По информации Sky Sports, изначально переговоры должны были стартовать еще перед Рождеством, однако неутешительные результаты "Вест Хэма" в начале сезона заставили боссов клуба отложить диалог с тренером. Поправив ситуацию в команде, теперь Билич убедил, что заслуживает продления контракта.



Сообщается, что помимо успехов на футбольном поле на правление "Вест Хэма" произвело впечатление то, как Славен разобрался с забастовкой Димитри Пайе. Теперь Билича ждет не только за счет продажи француза.