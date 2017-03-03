"Арсенал" видит в Лакасетте замену для Санчеса

"Арсенал" отчаялся удержать нападающего Алексиса Санчеса и грядущим летом постарается пригласить на место чилийца бомбардира "Лиона" Александра Лакасетта.

На протяжении последних месяцев "канониры" пытались склонить Санчеса к новой сделке, но все безуспешно. Главному тренеру Арсену Венгеру не удалось удовлетворить ни финансовые, ни спортивные амбиции Алексиса.



По информации Daily Mirror, Венгер окончательно признал неудачу в своем стремлении удержать Санчеса. И хотя у 28-летнего игрока сборной Чили еще остается один полный год по действующему контракту, продажа Алексиса по окончании сезона выглядит неизбежной, ведь "Арсенал" хорошо умеет считать деньги.



Ожидается, что в предстоящее трансферное окно "канониры" постараются максимально выгодно продать Санчеса, а вырученные деньги направят на приобретение 25-летнего Лакасетта, который в этом сезоне забил 26 голов за "Лион".



На самом деле Венгер интересовался соотечественником еще прошлым летом, но от суммы в 35 миллионов фунтов "Лион" отказался. Учитывая успехи Александра и общую футбольную инфляцию, грядущим летом Лакасетт будет стоить еще дороже.



"Лион" надеется выручить за своего бомбардира до 60 млн. фунтов. Конкуренцию "Арсеналу" в борьбе за Лакасетта собирается составить "Ливерпуль", однако "красным" сперва необходимо отыскать покупателя на Даниэля Старриджа.