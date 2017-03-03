"Арсенал" видит в Лакасетте замену для Санчеса

Александр Лакасетт "Арсенал" отчаялся удержать нападающего Алексиса Санчеса и грядущим летом постарается пригласить на место чилийца бомбардира "Лиона" Александра Лакасетта.

На протяжении последних месяцев "канониры" пытались склонить Санчеса к новой сделке, но все безуспешно. Главному тренеру Арсену Венгеру не удалось удовлетворить ни финансовые, ни спортивные амбиции Алексиса.

По информации Daily Mirror, Венгер окончательно признал неудачу в своем стремлении удержать Санчеса. И хотя у 28-летнего игрока сборной Чили еще остается один полный год по действующему контракту, продажа Алексиса по окончании сезона выглядит неизбежной, ведь "Арсенал" хорошо умеет считать деньги.

Ожидается, что в предстоящее трансферное окно "канониры" постараются максимально выгодно продать Санчеса, а вырученные деньги направят на приобретение 25-летнего Лакасетта, который в этом сезоне забил 26 голов за "Лион".

На самом деле Венгер интересовался соотечественником еще прошлым летом, но от суммы в 35 миллионов фунтов "Лион" отказался. Учитывая успехи Александра и общую футбольную инфляцию, грядущим летом Лакасетт будет стоить еще дороже.

"Лион" надеется выручить за своего бомбардира до 60 млн. фунтов. Конкуренцию "Арсеналу" в борьбе за Лакасетта собирается составить "Ливерпуль", однако "красным" сперва необходимо отыскать покупателя на Даниэля Старриджа.


Метки Арсенал, Лакасетт, Лион, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2017 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1446

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Последние комментарии:




  1. herodthegreat 03.03.2017 12:38 # herodthegreat
    Они ж совсем разные с Санчесом. Это скорее замена Жиру.

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  2. serzhsidorov95 03.03.2017 12:35 # serzhsidorov95
    Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com

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  3. trent 03.03.2017 12:17 # trent
    Эх, купить бы Санчеса летом и никакой Гризманн не нужен. Прошляпил его Юнайтед в своё время.

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  4. j-silver 03.03.2017 11:58 # j-silver
    ах ах ах не пойдет ни в аснл ни в лвпуль

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  5. reeker 03.03.2017 11:27 # reeker
    Гавно распиаренное,половину своих голов с пенок забил.

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  6. fc-zenit 03.03.2017 11:11 # fc-zenit
    вылетят нахой в чемпионшип.

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  7. hateciteh11 03.03.2017 11:04 # hateciteh11
    лол что? замена Санчесу?) ну ну

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