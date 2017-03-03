"Арсенал" видит в Лакасетте замену для Санчеса
"Арсенал" отчаялся удержать нападающего Алексиса Санчеса и грядущим летом постарается пригласить на место чилийца бомбардира "Лиона" Александра Лакасетта.
На протяжении последних месяцев "канониры" пытались склонить Санчеса к новой сделке, но все безуспешно. Главному тренеру Арсену Венгеру не удалось удовлетворить ни финансовые, ни спортивные амбиции Алексиса.
По информации Daily Mirror, Венгер окончательно признал неудачу в своем стремлении удержать Санчеса. И хотя у 28-летнего игрока сборной Чили еще остается один полный год по действующему контракту, продажа Алексиса по окончании сезона выглядит неизбежной, ведь "Арсенал" хорошо умеет считать деньги.
Ожидается, что в предстоящее трансферное окно "канониры" постараются максимально выгодно продать Санчеса, а вырученные деньги направят на приобретение 25-летнего Лакасетта, который в этом сезоне забил 26 голов за "Лион".
На самом деле Венгер интересовался соотечественником еще прошлым летом, но от суммы в 35 миллионов фунтов "Лион" отказался. Учитывая успехи Александра и общую футбольную инфляцию, грядущим летом Лакасетт будет стоить еще дороже.
"Лион" надеется выручить за своего бомбардира до 60 млн. фунтов. Конкуренцию "Арсеналу" в борьбе за Лакасетта собирается составить "Ливерпуль", однако "красным" сперва необходимо отыскать покупателя на Даниэля Старриджа.
03.03.2017 11:00
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Они ж совсем разные с Санчесом. Это скорее замена Жиру.
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Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com
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Эх, купить бы Санчеса летом и никакой Гризманн не нужен. Прошляпил его Юнайтед в своё время.
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ах ах ах не пойдет ни в аснл ни в лвпуль
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Гавно распиаренное,половину своих голов с пенок забил.
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вылетят нахой в чемпионшип.
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лол что? замена Санчесу?) ну ну
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