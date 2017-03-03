Венгер: "Касорла был звездой "Арсенала" до травмы"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что плеймейкер Санти Касорла был звездой и лидером команды перед тем, как получил серьезную травму.

Напомним, что в октябре опытному испанцу пришлось лечь на операцию из-за очередной травмы колена. Потеряв Санти, "канониры" постепенно лишились баланса в игре, что со временем отразилось на результатах.



Венгер признает, что "Арсенал" действительно зависим от присутствия Касорлы на футбольном поле. По мнению француза, Санти был настоящей звездой его команды перед тем, как угодил в лазарет.



"Он до сих пор не приступил к тренировкам и даже к занятиям с физиотерапевтом клуба. Возможно, он сможет сыграть до конца сезона, но нужно следить за его состоянием. Как только боль уйдет, он сможет нормально тренироваться".



"Как правило, игрокам требуется шесть недель, чтобы набрать оптимальную форму, поэтому до середины апреля он точно вне игры. Это неприятно, потому что на старте сезона Санти был звездой командой. И особенно печально должно быть ему самому – Касорла слишком сильно любит играть в футбол", - цитирует Венгера BBC.