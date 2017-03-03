Кэррик готов завершить карьеру, если не получит новый контракт с МЮ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что, вероятно, завершит игровую карьеру, если не получит новый контракт на "Олд Траффорд".

Накануне "красные дьяволы" официально объявили, что 4 июня состоится благодарственный матч Кэррика, чтобы отметить 11 лет пребывания Майкла в клубе.



Однако полузащитник, которому в июле исполнится 36, до сих пор находится в неведении относительно своего будущего, ведь его контракт истекает в конце сезона. Майкл пока не обсуждал эту ситуацию с главным тренером Жозе Моуриньо, но мысленно уже готов повесить бутсы на гвоздь, если не получит новую сделку.



"Пока что я особо не обсуждал это с тренером. Конечно, мы обсудим это, обсудим на определенном этапе, причем довольно скоро, как я думаю. Однако я расслаблен насчет этого. Уверен, и тренер тоже. Завершение карьеры практически целиком зависит от того, как долго я буду здесь. Думаю, есть не так много других мест, где бы я захотел поиграть, если они есть вообще".



"Да, вероятно, я завершу карьеру, если мне суждено уйти летом. Я не могу сказать определенно, но скорее всего. Я так долго нахожусь здесь, что не помышляю о каком-либо другом месте. Если честно, я чувствую себя хорошо. Посмотрим, как сложится концовка сезона для меня. Все может быстро измениться, но в данный момент я чувствую себя хорошо. Здесь приятно находится, вокруг этого места позитивная атмосфера. Надеюсь, мы чего-нибудь добьемся в этом сезоне, и это лишь придаст мне сил", — цитирует Кэррика The Guardian.