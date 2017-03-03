Венгер: "Я специалист по мазохизму"

Арсен Венгер Арсен Венгер из "Арсенала" сравнил профессию футбольного тренера со "священником" и назвал себя "специалистом по мазохизму".

В последние недели 67-летний француз находится под жесточайшей критикой, однако не спешит бежать от проблем — Венгер отверг роскошное предложение из Китая с зарплатой в 30 миллионов фунтов в год и заявил, что не заинтересован в вакансии в "Барселоне".

Арсен, однажды названный своим коллегой Жозе Моуриньо "специалистом по провалам", объяснил, почему хочет продолжать тренировать "Арсенал".

"Обычно ты получаешь 90 процентов раздражения и 10 процентов удовлетворения, но даже ради этого приходится жертвовать всем в своей жизни. Это жертва всей твоей жизни. Ты должен быть готов. Это нечто, о чем я спрашиваю у всех молодых людей, которые берутся за эту работу: "Готов ли ты пожертвовать свою жизнь?" Тренер — это как священник, футбольный священник".

"Я специалист по мазохизму. Среди прочего, я верю, что эта работа позволила выйти на новый уровень как человеку и развить в себе силы, которые делают человека прекрасным. Я научился выявлять в людях их лучшие качества. Это абсолютно великолепно".

"Разочарования неизбежны — в людях, в результатах. Но одновременно это великолепная возможность в твоей жизни достичь по-настоящему прекрасных человеческих вещей, постоянно стремиться на следующий уровень, совершенствоваться, действовать на пределе возможностей и не жить обычной жизнью".

"Это очень требовательная профессия, но одновременно очень интересная, если ты не боишься вызова и принимаешь реальность в объективном смысле, понимая, что должен делать, чтобы стать лучше", — цитирует Венгера The Telegraph.


Метки Арсенал, Венгер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2017 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1909

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 03.03.2017 10:23 # hammersmith
    совсем уже в своем гейском болоте с ума сошли и не скрывают этого

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  2. karnivool 03.03.2017 10:19 # karnivool
    пища для местных оленей, потребляйте!!!!

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  3. largo-winch 03.03.2017 10:09 # largo-winch
    Вухахахахах
    а Озиль твоя жертва))

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  4. battery 03.03.2017 09:41 # battery
    Просто крик о помощи: отпустите меня наконец!!! Or else...

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  5. viterok 03.03.2017 09:26 # viterok
    Венгер это АрсеНАЛ! Пусть это будет вечно.
    Бу га га.

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  6. mu-fc 03.03.2017 09:20 # mu-fc
    Венгер вроде давно уже в АПЛ, но последние 13 лет особо ничего не выиграл, а актив можно занести только финал в ЛЧ. Он просто грамотный менеджер, не тренер победитель. По сравнению с Арсеналом здорово прибавили Сити, Челси и Юнайтед всегда поочередно берут титул АПЛ, для интереса Сити отдают иногда ) С таким подходом Арсенал вряд ли в скором времени станут чемпионами

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  7. mcfaden 03.03.2017 09:19 # mcfaden
    Допиздишься.

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  8. heyoung 03.03.2017 09:06 # heyoung
    окропил сам себя

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  9. sellman 03.03.2017 08:54 # sellman
    Старик ради Кроенке бросил жену и отказался от амбиций.
    Старик ради Кроенке тренирует, но ни как не ради Арсенала или болельщиков.

    Смиритесь и терпите, терпилы радужные.
    Учитесь терпеть у портовых гавноедов, которые толком и проблемы то деградации клуба не знают..

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  10. fc-zenit 03.03.2017 08:39 # fc-zenit
    это давно было всем понятно)
    хороший коуч, пусть тренирует этот гейклуб вечно!

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  11. muaxaxaxa 03.03.2017 08:36 # muaxaxaxa
    Ахахах. ААААААААААААААА. Надо эту тему на главное и держать пару дней)) Соберем пару к комментов.

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  12. antivariant 03.03.2017 08:32 # antivariant
    Мразота в пуховике

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  13. jerry-maguire 03.03.2017 08:18 # jerry-maguire
    бл*, он уже окончательно сбрендил )))
    ВЕНГЕРАУТ!
    позор АПЛ

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  14. van-der-slav 03.03.2017 08:10 # van-der-slav
    Налетайте

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  15. scouser2005 03.03.2017 08:09 # scouser2005
    А проза жизни проста... хочешь быть чемпионом? — значит стань... бессовестным.. лживым.. интриганом и подлецом... Не умеет этого Арсен..

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  16. algol 03.03.2017 08:08 # algol
    Ага, "месье знает толк ..." (с). Никто не троллит Венгера лучше, чем сам Венгер!

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  17. molecule 03.03.2017 08:06 # molecule
    А если прочитать всю статью - очень крутой текст

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  18. melwood-lfc 03.03.2017 08:03 # melwood-lfc
    АХХАХАХАХААХХА

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  19. artem-arsenal 03.03.2017 08:03 # artem-arsenal
    Ща начнется)

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