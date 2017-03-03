Венгер: "Я специалист по мазохизму"
Арсен Венгер из "Арсенала" сравнил профессию футбольного тренера со "священником" и назвал себя "специалистом по мазохизму".
В последние недели 67-летний француз находится под жесточайшей критикой, однако не спешит бежать от проблем — Венгер отверг роскошное предложение из Китая с зарплатой в 30 миллионов фунтов в год и заявил, что не заинтересован в вакансии в "Барселоне".
Арсен, однажды названный своим коллегой Жозе Моуриньо "специалистом по провалам", объяснил, почему хочет продолжать тренировать "Арсенал".
"Обычно ты получаешь 90 процентов раздражения и 10 процентов удовлетворения, но даже ради этого приходится жертвовать всем в своей жизни. Это жертва всей твоей жизни. Ты должен быть готов. Это нечто, о чем я спрашиваю у всех молодых людей, которые берутся за эту работу: "Готов ли ты пожертвовать свою жизнь?" Тренер — это как священник, футбольный священник".
"Я специалист по мазохизму. Среди прочего, я верю, что эта работа позволила выйти на новый уровень как человеку и развить в себе силы, которые делают человека прекрасным. Я научился выявлять в людях их лучшие качества. Это абсолютно великолепно".
"Разочарования неизбежны — в людях, в результатах. Но одновременно это великолепная возможность в твоей жизни достичь по-настоящему прекрасных человеческих вещей, постоянно стремиться на следующий уровень, совершенствоваться, действовать на пределе возможностей и не жить обычной жизнью".
"Это очень требовательная профессия, но одновременно очень интересная, если ты не боишься вызова и принимаешь реальность в объективном смысле, понимая, что должен делать, чтобы стать лучше", — цитирует Венгера The Telegraph.
03.03.2017 08:00
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Последние комментарии:
совсем уже в своем гейском болоте с ума сошли и не скрывают этого
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пища для местных оленей, потребляйте!!!!
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Вухахахахах
а Озиль твоя жертва))
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Просто крик о помощи: отпустите меня наконец!!! Or else...
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Венгер это АрсеНАЛ! Пусть это будет вечно.
Бу га га.
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Венгер вроде давно уже в АПЛ, но последние 13 лет особо ничего не выиграл, а актив можно занести только финал в ЛЧ. Он просто грамотный менеджер, не тренер победитель. По сравнению с Арсеналом здорово прибавили Сити, Челси и Юнайтед всегда поочередно берут титул АПЛ, для интереса Сити отдают иногда ) С таким подходом Арсенал вряд ли в скором времени станут чемпионами
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Допиздишься.
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окропил сам себя
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Старик ради Кроенке бросил жену и отказался от амбиций.
Старик ради Кроенке тренирует, но ни как не ради Арсенала или болельщиков.
Смиритесь и терпите, терпилы радужные.
Учитесь терпеть у портовых гавноедов, которые толком и проблемы то деградации клуба не знают..
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это давно было всем понятно)
хороший коуч, пусть тренирует этот гейклуб вечно!
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Ахахах. ААААААААААААААА. Надо эту тему на главное и держать пару дней)) Соберем пару к комментов.
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Мразота в пуховике
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бл*, он уже окончательно сбрендил )))
ВЕНГЕРАУТ!
позор АПЛ
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Налетайте
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А проза жизни проста... хочешь быть чемпионом? — значит стань... бессовестным.. лживым.. интриганом и подлецом... Не умеет этого Арсен..
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Ага, "месье знает толк ..." (с). Никто не троллит Венгера лучше, чем сам Венгер!
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А если прочитать всю статью - очень крутой текст
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АХХАХАХАХААХХА
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Ща начнется)
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