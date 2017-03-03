Венгер: "Я специалист по мазохизму"

Арсен Венгер из "Арсенала" сравнил профессию футбольного тренера со "священником" и назвал себя "специалистом по мазохизму".

В последние недели 67-летний француз находится под жесточайшей критикой, однако не спешит бежать от проблем — Венгер отверг роскошное предложение из Китая с зарплатой в 30 миллионов фунтов в год и заявил, что не заинтересован в вакансии в "Барселоне".



Арсен, однажды названный своим коллегой Жозе Моуриньо "специалистом по провалам", объяснил, почему хочет продолжать тренировать "Арсенал".



"Обычно ты получаешь 90 процентов раздражения и 10 процентов удовлетворения, но даже ради этого приходится жертвовать всем в своей жизни. Это жертва всей твоей жизни. Ты должен быть готов. Это нечто, о чем я спрашиваю у всех молодых людей, которые берутся за эту работу: "Готов ли ты пожертвовать свою жизнь?" Тренер — это как священник, футбольный священник".



"Я специалист по мазохизму. Среди прочего, я верю, что эта работа позволила выйти на новый уровень как человеку и развить в себе силы, которые делают человека прекрасным. Я научился выявлять в людях их лучшие качества. Это абсолютно великолепно".



"Разочарования неизбежны — в людях, в результатах. Но одновременно это великолепная возможность в твоей жизни достичь по-настоящему прекрасных человеческих вещей, постоянно стремиться на следующий уровень, совершенствоваться, действовать на пределе возможностей и не жить обычной жизнью".



"Это очень требовательная профессия, но одновременно очень интересная, если ты не боишься вызова и принимаешь реальность в объективном смысле, понимая, что должен делать, чтобы стать лучше", — цитирует Венгера The Telegraph.