Канте и Конте названы Тренером Года и Игроком Года в Лондоне

Нголо Канте На ежегодной церемонии вручения лондонских футбольных наград (London Football Awards) Нголо Канте и Антонио Конте из "Челси" были назван Игроком Года и Тренером Года, соответственно.

Этот сезон является дебютным для Конте в английском сезоне. После некоторых проблем на старте, итальянский специалист наладил игру своей команды, и та захватила лидерство в Премьер-Лиге, продолжая методично наращивать свое преимущество над ближайшим преследователем.

Ключевую роль в команде Конте играет полузащитник Канте, который в прошлом сезоне помог "Лестеру" выиграть Премьер-Лигу, а сейчас движется к своему второму титулу за два года выступлений в Англии. В этой кампании Нголо не дал ни единого повода пожалеть о потраченных на него 32 миллионах фунтов.

В борьбе за награду лучшего лондонского футболиста в Премьер-Лиге 25-летний француз опередил Алексиса Санчеса из "Арсенала", Деле Алли с Данни Роузом из "Тоттенхэма" и одноклубника Диего Косту.

Что касается награды лучшего тренера, то, помимо Конте, на нее также претендовали Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма", Славиша Йоканович из "Фулхэма", Нил Харрис из "Миллуолла" и Нил Ардли из "Уимблдона".

Пара других, менее престижных наград, отправилась в "Тоттенхэм". Полузащитник Деле Алли был назван молодым Игроком Года в Лондоне, а Уго Льорис был признан лучшим голкипером в столице.

Антонио Конте


Метки Канте, Конте, награды, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2017 07:00

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  1. second005 03.03.2017 07:29 # second005
    В конце сезона, будут тренером и игроком года в АПЛ)

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  2. antiterror 03.03.2017 07:17 # antiterror
    А почему на главном фото никого нет, только фон со спонсорами?

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  3. fc-zenit 03.03.2017 07:04 # fc-zenit
    ко ко ко, эллела топ, ко ко ко.

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  4. ru-premiership 03.03.2017 07:02 # ru-premiership
    какая-то локальная хрень.

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