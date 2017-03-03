Канте и Конте названы Тренером Года и Игроком Года в Лондоне

На ежегодной церемонии вручения лондонских футбольных наград (London Football Awards) Нголо Канте и Антонио Конте из "Челси" были назван Игроком Года и Тренером Года, соответственно.

Этот сезон является дебютным для Конте в английском сезоне. После некоторых проблем на старте, итальянский специалист наладил игру своей команды, и та захватила лидерство в Премьер-Лиге, продолжая методично наращивать свое преимущество над ближайшим преследователем.



Ключевую роль в команде Конте играет полузащитник Канте, который в прошлом сезоне помог "Лестеру" выиграть Премьер-Лигу, а сейчас движется к своему второму титулу за два года выступлений в Англии. В этой кампании Нголо не дал ни единого повода пожалеть о потраченных на него 32 миллионах фунтов.



В борьбе за награду лучшего лондонского футболиста в Премьер-Лиге 25-летний француз опередил Алексиса Санчеса из "Арсенала", Деле Алли с Данни Роузом из "Тоттенхэма" и одноклубника Диего Косту.



Что касается награды лучшего тренера, то, помимо Конте, на нее также претендовали Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма", Славиша Йоканович из "Фулхэма", Нил Харрис из "Миллуолла" и Нил Ардли из "Уимблдона".



Пара других, менее престижных наград, отправилась в "Тоттенхэм". Полузащитник Деле Алли был назван молодым Игроком Года в Лондоне, а Уго Льорис был признан лучшим голкипером в столице.



