Компани и "Сити: конец истории?

Еще каких-то два-три года назад капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани делом доказывал свой статус одного из лучших центральных защитников в мире. Но теперь бельгиец погряз в травмах, и кажется, что его уход с "Этихад" — дело самого ближайшего времени. Что же случилось с талантливым игроком, в какой момент его карьера устремилась под откос?

После домашнего поединка с "Суонси" Пепа Гвардиолу в очередной раз спросили о состоянии Венсана Компани. "Думаю, сейчас он здоров".



Менеджеру "Манчестер Сити" тяжело говорить об этом хоть с какой-то уверенностью. Готовность бельгийского защитника давно стало относительной вещью — едва возвращаясь на поле, Компани снова отправляется в лазарет. Запутаться можно не только в сроках восстановления капитана "горожан", но и в характеристике его новых травм. В последние два года он выпадал из строя, как минимум, с тремя различными повреждениями.



В этом сезоне присутствие Компани стало как никогда малым. О травматичности лучшего защитника "Сити" известно давно, но процент пропускаемых им игр увеличивается с каждым годом. В чемпионский сезон 2013/14 Компани пропустил 26 процентов игр своей команды. В прошлой кампании цифра выросла до 63. После появления Гвардиолы присутствие Венсана почти незаметно. В этом чемпионате он не сыграл в 88 процентах играх. Провести полностью хотя бы один поединок Премьер-Лиги ему не удалось до сих пор. Оба его полных матча припали на другие турниры — матч Кубка Лиги с "Суонси" и поединок Кубка против "Кристал Пэлас".



Для Гвардиолы не есть чем-то непривычным избавляться от ведущих игроков его новых команд. В случае с Самюэлем Это'О в "Барселоне", каталонец говорил о "чутье", подсказавшем ему в дальнейшем не рассчитывать на камерунского форварда. Трудно сказать, насколько интуиция сработала в пользу тренера. "Барселона" едва стала слабее с потерей ушедшего в "Интер" форварда. С другой стороны, уже в следующем сезоне миланцы с Это'О в составе обыграли "сине-гранатовых" в полуфинале Лиги Чемпионов — результат, к которому футболист был причастен в полной мере.



"Чутье" Гвардиолы, как и любого тренера, может иметь двоякие результаты. В "Сити" Пеп также начал с жестких решений, которые, скорее всего, были обоснованы желанием нового менеджера установить собственный авторитет. Своими ходами Гвардиола попытался провести черту между "Сити" последних лет и будущей командой, избавившись от людей, часто вытаскивавших средне организованный коллектив из непростых ситуаций. Джо Харт отправился в аренду в "Торино", а Яя Туре не попал в еврокубковую заявку "горожан" на сезон. В случае с последним, многое определялось отношениями Гвардиолы и агента футболиста Дмитрия Селюка, но Туре также не входил в планы менеджера по чисто игровым причинам.



Вряд ли решение избавиться от Харта можно назвать удачным по прошествии нескольких месяцев. Сделать откат назад в случае с вратарем Гвардиола не может, учитывая, как много внимания привлекла та история летом, и насколько убежденным каталонец предстал в своем решении изначально. Туре на первые роли в команде вернулся вынужденно. Травмы, а также банальное отсутствие серьезной опоры в центральной линии, заставили Пепа обратиться к африканцу, теперь регулярно поддерживающего партнеров из глубины поля.



Харт и Туре были символами команд Роберто Манчини и Мануэля Пеллегрини наравне с травматичным Компани, пока еще остающимся футболистом "Сити". Можно предположить, что как раз таки бельгиец — не тот игрок, от которого новый тренер хотел избавляться, следуя "чутью" и убеждениям. Компани кажется "футболистом Гвардиолы" по многим характеристикам. Более того, влияние капитана могло помочь тренеру сформировать уже новую игровую модель и помочь выйти на необходимый уровень футболистам, от которых качество "Сити" может зависеть уже после его ухода.



Венсан Компани был куплен в манчестерский клуб еще Марком Хьюзом в 2008 году. Экс-игрок "Андерлехта" прошел большой путь в течение нескольких лет. Компани стал опорой для каждого последующего тренера "Сити", дважды поднял над головой чемпионский трофей, а также утвердился в статусе одного из сильнейших центральных защитников Премьер-Лиги. В игре Венсана нет серьезных изъянов. Бельгиец предлагает набор качества, подходящих менеджеру с любым подходом к построению игры в обороне.



Проблема травматичности Компани могла быть вызвана рядом причин, включая его ранний старт в полноценной игре на взрослом уровне. Проблема, выходящая из самого факт, стала для "Манчестер Сити" критической. Венсан долгие годы и с большим отрывом остается лучшим защитником команды, которая попала в зависимость от бельгийца. Есть немало причин для критики трансферной работы "Сити" в последние пять лет, но наибольшая из них касается денег, потраченных клубом на усиление обороны.



В этом вопросе "горожане" не жалели средств и подписывали футболистом с общепризнанным потенциалом, а также (по примеру Николаса Отаменди) — игроков, зарекомендовавших себя на серьезном уровне. "Сити", что следует понимать, брал в команду защитников приличного уровня, но организация игры в обороне — сложная вещь для каждого тренера, не имеющего в своей задней линии опоры. У "Сити" ей мог быть только Венсан Компани, всегда возвращавшийся в состав по умолчанию, после очередного восстановления. Венсан всегда добавлял класс и контроль в заднюю линию, но перестал задерживаться в команде надолго, что мешало тому же Мануэлю Пеллегрини сделать оборонительный фундамент команды прочным.



"Сити" привык играть периодами — от "здорового" до "травмированного Компани". Более того, подобная зависимость сыграла злую шутку и с самим игроком. Венсана не раз возвращали в составе преждевременно, не дав набрать форму в тренировочных играх, что в итоге стало дополнительным ударом по его и без того хрупкому физическому состоянию. Картина с бельгийцем, присаживающимся на газон с опущенной головой по ходу матча, стала привычной.



После появлении Гвардиолы проблема никуда не исчезла. В обороне "Сити" хватает футболистов, давно прошедших свои "пиковые" годы, но игроки в процессе становления — как тот же Джон Стоунс — нуждаются в отсутствующей опоре. Во многом, ситуацию осложнил еще и уход Джо Харта, что лишило заднюю линию "Сити" лидерства и контроля с вратарской позиции. Компани стал и того более травматичным, и, скорее всего, к решению попрощаться с бельгийцем Гвардиола придет не "чутьем", а естественным путем. В его словах "думаю, он здоров" начинает ощущаться принятие того факта, что история Венсана Компани в "Сити" закончена. Физическое состояние капитана стало слишком относительной вещью, зависимость от которой мешает развитию команды, а также становится все более тяжелым профессиональным стрессом для такого выдающегося игрока в истории клуба.



