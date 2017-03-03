Наби Кейта заинтересовал "Ливерпуль"

Наби Кейта Опорный полузащитник "РБ Лейпциг" Наби Кейта попал в число трансферных целей "Ливерпуля" на грядущее лето.

22-летнего гвинейца называют одним из открытий этого сезона Бундеслиги. Своей игрой в опорной зоне Кейта даже заслужил сравнение с Нголо Канте, который сейчас помогает "Челси" уверенно лидировать в Премьер-Лиге.

Ассистируя или забивая самостоятельно, Наби приложил руку к 10 голам своей команды, а также, как гласит статистика, совершает минимум три отбора, три перехвата и три успешных обводки каждый матч.

По информации Goal, своей игрой за "РБ Лейпциг" Кейта обратил на себя внимание целого ряда европейских клубов, включая "Баварию", дортмундскую "Боруссию" и "Арсенал". Но теперь свои претензии на Наби обозначил и "Ливерпуль".

Козырем, благодаря которому мерсисайдский клуб опередит своих конкурентов в борьбе за талантливого игрока, может стать тот факт, что интересы Кейты представляет то же агентство, что и сенегальского нападающего "красных" Садио Мане.


Метки видео, Кейта, Лейпциг, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2017 00:05

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  1. stakhanov 03.03.2017 00:35 # stakhanov
    топ как и клоп

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  2. gerrard08 03.03.2017 00:10 # gerrard08
    Лол. Щас опять начнут насмерть торговать и проебут его)

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  3. ben-arfa 03.03.2017 00:10 # ben-arfa
    Хороший опорник, десятку ног сломает

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