Наби Кейта заинтересовал "Ливерпуль"

Опорный полузащитник "РБ Лейпциг" Наби Кейта попал в число трансферных целей "Ливерпуля" на грядущее лето.

22-летнего гвинейца называют одним из открытий этого сезона Бундеслиги. Своей игрой в опорной зоне Кейта даже заслужил сравнение с Нголо Канте, который сейчас помогает "Челси" уверенно лидировать в Премьер-Лиге.



Ассистируя или забивая самостоятельно, Наби приложил руку к 10 голам своей команды, а также, как гласит статистика, совершает минимум три отбора, три перехвата и три успешных обводки каждый матч.



По информации Goal, своей игрой за "РБ Лейпциг" Кейта обратил на себя внимание целого ряда европейских клубов, включая "Баварию", дортмундскую "Боруссию" и "Арсенал". Но теперь свои претензии на Наби обозначил и "Ливерпуль".



Козырем, благодаря которому мерсисайдский клуб опередит своих конкурентов в борьбе за талантливого игрока, может стать тот факт, что интересы Кейты представляет то же агентство, что и сенегальского нападающего "красных" Садио Мане.



