"Вест Хэм" отказался продать Кэрролла в Китай
Наставник "Вест Хэма" Славен Билич подтвердил, что в прошлом месяце его клуб отклонил предложение из Китая насчет покупки нападающего Энди Кэрролла.
На протяжении зимнего трансферного окна, которое в Китае закрылось на этой неделе, Кэрролла сватали в целый ряд азиатских клубов, один из которых, как утверждало издание Daily Mirror, даже предложил 32 миллиона фунтов за Энди.
Как признается Билич, данное предложение действительно поступило "молотобойцам", однако в ответ немедленно последовал отказ.
"Вы знаете, как сильно его ценю я, как сильно его ценим мы. Он один из наших лучших игроков, и мы хотим сохранить его. Насколько я знаю, китайские клубы направили своих представителей просматривать его. Я не знаю, какой клуб или клубы это были. Возможно, они просматривали и других игроков, но Энди смог их влюбить в себя".
"Мы действительно отклонили предложение. Я слышал об этом, а также читал об этом в газетах, но это никак не повлияло на наши отношения. Энди тоже об этом слышал, и я думаю, ему было приятно. Это приятно, когда другие клубы высокого мнения о тебе. Однако мы даже не разговаривал об этом. На самом деле здесь не о чем говорить", — цитирует Билича The Guardian.
02.03.2017 22:00
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