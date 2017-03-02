"Вест Хэм" отказался продать Кэрролла в Китай

Наставник "Вест Хэма" Славен Билич подтвердил, что в прошлом месяце его клуб отклонил предложение из Китая насчет покупки нападающего Энди Кэрролла.

На протяжении зимнего трансферного окна, которое в Китае закрылось на этой неделе, Кэрролла сватали в целый ряд азиатских клубов, один из которых, как утверждало издание Daily Mirror, даже предложил 32 миллиона фунтов за Энди.



Как признается Билич, данное предложение действительно поступило "молотобойцам", однако в ответ немедленно последовал отказ.



"Вы знаете, как сильно его ценю я, как сильно его ценим мы. Он один из наших лучших игроков, и мы хотим сохранить его. Насколько я знаю, китайские клубы направили своих представителей просматривать его. Я не знаю, какой клуб или клубы это были. Возможно, они просматривали и других игроков, но Энди смог их влюбить в себя".



"Мы действительно отклонили предложение. Я слышал об этом, а также читал об этом в газетах, но это никак не повлияло на наши отношения. Энди тоже об этом слышал, и я думаю, ему было приятно. Это приятно, когда другие клубы высокого мнения о тебе. Однако мы даже не разговаривал об этом. На самом деле здесь не о чем говорить", — цитирует Билича The Guardian.