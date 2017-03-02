Агуэро обсудит свое будущее в "Сити" в июне

Нападающий Серхио Агуэро объявил, что обсудит свое будущее в "Манчестер Сити" с руководством клуба в июне.

На протяжении этого сезона не утихают слухи о разногласиях Агуэро со своим главным тренером Хосепом Гвардиолой. В минувшую среду Серхио доказал свою важность для команды, оформив дубль в победном матче Кубка Англии против "Хаддерсфилда" (5:1).



Однако Агуэро мог бы в очередной раз оказаться вне стартового состава, не получи в прошлом месяце травму Габриэль Жезус, немедленно ставший любимчиком Гвардиолы после своего переезда на "Этихад" в зимнее трансферное окно.



28-летний аргентинец, чей контракт действителен до июня 2020, не уверен в своем будущем. Агуэро признается, что хочет остаться, но не исключает, что Гвардиола и боссы "Сити" могут решить иначе.



"В июне станет видно. Мое намерение заключается в том, чтобы остаться, но до наших переговоров еще долго. На протяжении трех следующих месяцев я должен показывать свою лучшую игру, а в июне, как я уже сказал, станет видно. Когда клуб официально заявляет, что хочет сохранить меня — это одно, но сказать то же самое мне лично — это другое".



"Напрямую клуб пока не говорил мне, что они хотят сохранить меня. Я же просто должен посвятить себя игре в футбол, потому что впереди еще три месяца, и я должен думать о том, чтобы показывать свою лучшую игру в эти три месяца, а дальше станет видно. Я предпочитаю остаться. Клуб должен сказать, что хочет, и в июне они должны будут встретиться со мной".



"Я не помышляю о "Реале" или каком-либо другом клубе, я сосредоточен на "Сити". Я не хочу думать о том, как сложится мое будущее. Надеюсь, к июню мы завоюем титул, потому что это самое важное, а там станет видно", — цитирует Агуэро The Guardian.