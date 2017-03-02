Руни открыт к идее вернуться в "Эвертон"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни открыт к возвращению в "Эвертон", чей главный тренер Рональд Куман публично обозначил свой интерес к 31-летнему англичанину.

Как известно, у Руни остается еще целый год по контракту с "красными дьяволами", однако его перспективы на "Олд Траффорд" выглядят сомнительно — особенно в свете слухов о близости трансфера Антуана Гризманна из "Атлетико" и нового двухлетнего контакта со Златаном Ибрагимовичем.



На текущей неделе Куман прямо заявил, что двери его клуба открыты для Руни, который в свое время дебютировал за "ирисок" в возрасте 16 лет. По словам Рональда, Уэйн сделал бы "Эвертон" сильнее.



Изданию Sky Sports стало известно, что "Эвертон" интересовался Руни еще в январе. Мерсисайдский клуб сделал запрос насчет доступности Уэйна для аренды на остаток сезона, но получил отказ.



Грядущим летом "ириски" возобновят интерес к своему воспитаннику, и тогда Руни предстоит решить, останется ли он в "Юнайтед", отправится ли на заработки в МЛС или Китай — или все-таки вернется в "Эвертон", где сможет регулярно играть в Премьер-Лиге, сохраняя шансы на поездку на Чемпионат Мира 2018 года в Россию. Утверждается, что Уэйн готов серьезно поразмыслить над этим третьим вариантом.