Руни открыт к идее вернуться в "Эвертон"
Капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни открыт к возвращению в "Эвертон", чей главный тренер Рональд Куман публично обозначил свой интерес к 31-летнему англичанину.
Как известно, у Руни остается еще целый год по контракту с "красными дьяволами", однако его перспективы на "Олд Траффорд" выглядят сомнительно — особенно в свете слухов о близости трансфера Антуана Гризманна из "Атлетико" и нового двухлетнего контакта со Златаном Ибрагимовичем.
На текущей неделе Куман прямо заявил, что двери его клуба открыты для Руни, который в свое время дебютировал за "ирисок" в возрасте 16 лет. По словам Рональда, Уэйн сделал бы "Эвертон" сильнее.
Изданию Sky Sports стало известно, что "Эвертон" интересовался Руни еще в январе. Мерсисайдский клуб сделал запрос насчет доступности Уэйна для аренды на остаток сезона, но получил отказ.
Грядущим летом "ириски" возобновят интерес к своему воспитаннику, и тогда Руни предстоит решить, останется ли он в "Юнайтед", отправится ли на заработки в МЛС или Китай — или все-таки вернется в "Эвертон", где сможет регулярно играть в Премьер-Лиге, сохраняя шансы на поездку на Чемпионат Мира 2018 года в Россию. Утверждается, что Уэйн готов серьезно поразмыслить над этим третьим вариантом.
02.03.2017 20:00
Просмотров: 510
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Боги! какой нафик Эвертон?! если уж сидеть на лавке, то лучше в МЮ. а потом через год уйти свободным агентом и получить колоссальные подъёмные от китайцев.
(ответить)
Спасибо за 250 голов.
(ответить)
Вообще не изменился с тех времен
(ответить)
100% он там карьеру перезагрузит
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий