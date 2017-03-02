Руни открыт к идее вернуться в "Эвертон"

Уэйн Руни Капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни открыт к возвращению в "Эвертон", чей главный тренер Рональд Куман публично обозначил свой интерес к 31-летнему англичанину.

Как известно, у Руни остается еще целый год по контракту с "красными дьяволами", однако его перспективы на "Олд Траффорд" выглядят сомнительно — особенно в свете слухов о близости трансфера Антуана Гризманна из "Атлетико" и нового двухлетнего контакта со Златаном Ибрагимовичем.

На текущей неделе Куман прямо заявил, что двери его клуба открыты для Руни, который в свое время дебютировал за "ирисок" в возрасте 16 лет. По словам Рональда, Уэйн сделал бы "Эвертон" сильнее.

Изданию Sky Sports стало известно, что "Эвертон" интересовался Руни еще в январе. Мерсисайдский клуб сделал запрос насчет доступности Уэйна для аренды на остаток сезона, но получил отказ.

Грядущим летом "ириски" возобновят интерес к своему воспитаннику, и тогда Руни предстоит решить, останется ли он в "Юнайтед", отправится ли на заработки в МЛС или Китай — или все-таки вернется в "Эвертон", где сможет регулярно играть в Премьер-Лиге, сохраняя шансы на поездку на Чемпионат Мира 2018 года в Россию. Утверждается, что Уэйн готов серьезно поразмыслить над этим третьим вариантом.


Метки Манчестер Юнайтед, Руни, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2017 20:00

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  1. energy 02.03.2017 20:28 # energy
    Боги! какой нафик Эвертон?! если уж сидеть на лавке, то лучше в МЮ. а потом через год уйти свободным агентом и получить колоссальные подъёмные от китайцев.

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  2. knvlay 02.03.2017 20:18 # knvlay
    Спасибо за 250 голов.

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  3. i-killer 02.03.2017 20:01 # i-killer
    Вообще не изменился с тех времен

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  4. awesome-arsenal 02.03.2017 20:01 # awesome-arsenal
    100% он там карьеру перезагрузит

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