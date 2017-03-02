"Юнайтед" устроит благодарственный матч для Кэррика

Майкл Кэррик "Манчестер Юнайтед" официально объявил, что в воскресенье 4 июня на "Олд Траффорд" пройдет благодарственный матч полузащитника Майкла Кэррика.

Грядущим летом Кэррик отметит 11 лет в клубе. Пока у 35-летнего англичанина нет уверенности, будет ли продлен его истекающий в конце сезона контракт. Однако "Юнайтед" все равно решил наградить своего старожила почетным матчем.

В этом матче сборная Кэррика сыграет с "Юнайтед" образца 2008 года. Свое участие в поединке уже подтвердили бывшие "красные дьяволы" Эдвин Ван дер Сар, Гари Невилл, Рио Фердинанд, Пол Скоулз и Райан Гиггз, а также Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард и Майкл Оуэн.

Все собранные от проведения матча средства будут направлены в едва созданный благотворительный фонд Michael Carrick Foundation, который помогает нуждающимся детям Манчестера и Ньюкасла.

"Я очень горжусь тем, что вот уже 11 лет выступаю за один из величайших клубов, и провести благодарственный матч — это честь для меня. Это будет очень особенный матч для меня и моей семьи, и я надеюсь, что он также запомнится всем, кто будет иметь к нему какое-либо отношение", — сообщил Кэррик официальному веб-сайту МЮ.


Метки Кэррик, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2017 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1314

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Последние комментарии:




  1. knvlay 02.03.2017 19:56 # knvlay
    Топарь, заслужил.

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  2. chelsea1983 02.03.2017 19:32 # chelsea1983
    Игрок хорошый ! Жаль что не свалил раньше с этой помойки !!

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  3. tulup 02.03.2017 19:28 # tulup
    Профессионал. Заслуженно

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  4. smokekush 02.03.2017 19:14 # smokekush
    прекрасный человек и футболист

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  5. shearer1 02.03.2017 19:10 # shearer1
    Все собранные от проведения матча средства будут направлены в едва созданный благотворительный фонд Michael Carrick Foundation, который помогает нуждающимся детям Манчестера и Ньюкасла.

    "Я очень горжусь тем, что вот уже 11 лет выступаю за один из величайших клубов...
    Угадайте второй величайший клуб

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  6. dayver 02.03.2017 19:09 # dayver
    Особенно Стиви Джи)

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