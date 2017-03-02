"Юнайтед" устроит благодарственный матч для Кэррика

"Манчестер Юнайтед" официально объявил, что в воскресенье 4 июня на "Олд Траффорд" пройдет благодарственный матч полузащитника Майкла Кэррика.

Грядущим летом Кэррик отметит 11 лет в клубе. Пока у 35-летнего англичанина нет уверенности, будет ли продлен его истекающий в конце сезона контракт. Однако "Юнайтед" все равно решил наградить своего старожила почетным матчем.



В этом матче сборная Кэррика сыграет с "Юнайтед" образца 2008 года. Свое участие в поединке уже подтвердили бывшие "красные дьяволы" Эдвин Ван дер Сар, Гари Невилл, Рио Фердинанд, Пол Скоулз и Райан Гиггз, а также Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард и Майкл Оуэн.



Все собранные от проведения матча средства будут направлены в едва созданный благотворительный фонд Michael Carrick Foundation, который помогает нуждающимся детям Манчестера и Ньюкасла.



"Я очень горжусь тем, что вот уже 11 лет выступаю за один из величайших клубов, и провести благодарственный матч — это честь для меня. Это будет очень особенный матч для меня и моей семьи, и я надеюсь, что он также запомнится всем, кто будет иметь к нему какое-либо отношение", — сообщил Кэррик официальному веб-сайту МЮ.