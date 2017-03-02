"Сити" ожидает, что другие клубы будут интересоваться Агуэро летом

"Манчестер Сити" ожидает, что грядущим летом некоторые из ведущих клубов Европы проявят интерес к нападающему Серхио Агуэро.

В этом сезоне Хосеп Гвардиола наглядно продемонстрировал, что для него нет неприкасаемых. Особенно показательно это вышло с Агуэро, без которого "горожан" еще недавно невозможно было представить.



Серхио не раз оказывался вне стартового состава на важные матчи, а после переезда на "Этихад" Габриэля Жезуса поползли слухи, что 28-летний аргентинец может покинуть клуб в конце сезона.



Как сообщает Manchester Evening News, "Сити" совершенно не желает продавать своего бомбардира, но одновременно ожидает, что другие клубы попытаются воспользоваться этой ситуацией. Главным претендентом на Агуэро может стать "Реал".



В то же время Гвардиола не собирается ломать свою схему и по-прежнему собирается играть с одним ярко выраженным центральным нападающим. И только если Агуэро откажется делить игровое время с Жезусом, это может заставить "горожан" выслушать предложения по Серхио.



Но даже в таком случае, "Сити" собирается установить ценник, близкий к заградительному. Чтобы приобрести Агуэро, потребуется установить новый мировой рекорд по сумме трансфера. "Горожане" комфортно чувствуют себя в этой ситуации, потому что контракт Серхио действителен до 2020 года.