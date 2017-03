Дембеле и Пулишич отказали "Ливерпулю"

Восходящие звезды "Боруссии" Усман Дембеле и Кристиан Пулишич отказались от перехода в "Ливерпуль" прошлым летом.

18-летний Дембеле привлек внимание европейских грандов в прошлом сезоне, когда блестяще ворвался в состав "Ренна". Среди претендентов на Усмана фигурировал "Ливерпуль", однако француз предпочел продолжить развитие в Дортмунде.



"Я виделся с (Юргеном Клоппом) в Париже, но сказал ему, что уже сделал выбор в пользу "Боруссии". То же самое я ответил (бывшему тренеру "Лестера") Клаудио Раньери", - цитирует Дембеле Four Four Two.



Неудачной попыткой заполучить Усмана дело не ограничилось. Клопп пытался переманить из бывшего клуба 18-летнего Пулишича, но американец даже не помышлял об отъезде из Бундеслиги.



"Я уважаю Клоппа и хорошо его знаю лично: он был очень приветлив со мной, но я никогда не думал о переходе в "Ливерпуль". "Боруссия" дала мне все. Если я буду выкладываться без остатка, то буду играть и добиваться успехов. Я люблю этот клуб", - добавил Пулишич.