Венгер предпочитает остаться в "Арсенале"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер намекнул, что предпочитает остаться на "Эмирейтс" вместо того, чтобы покинуть клуб - например, ради "Барселоны".
Несмотря на то, что Венгер всячески избегает вопросов о новом контракте с "канонирами", тема его будущего в "Арсенале" остается главной на традиционных пресс-конференциях.
По словам Арсена, он еще не принял окончательного решения, но своей службой клубу доказал, что предпочитает остаться на "Эмирейтс". Вакансия главного тренера "Барселоны", которую оставит Луис Энрике, француза не интересует.
"Я не думаю, что есть необходимость возвращаться к этой теме. Нет, я не заинтересован в работе с "Барселоной", моим предпочтением всегда было одно и то же. Разумеется, я не ищу работу в других клубах и не предлагаю свои услуги. Я всегда стараюсь изменить ситуацию к лучшему, вот в принципе и все".
"Я работаю в "Арсенале" уже на протяжении 20 лет, и, поверьте, у меня было много возможностей покинуть клуб. Думаю, я не должен пояснять, что моим предпочтением всегда был "Арсенал".
"Конечно, я стараюсь быть объективным и хочу принять наиболее правильное решение в интересах клуба. Клуб же волен поступать так, как посчитает оптимальным в данный момент. Я приму их решение и с уважением к нему отнесусь", - цитирует Венгера официальный сайт "Арсенала".
02.03.2017 16:15
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Последние комментарии:
Работай подольше в арсенале.
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Погба первым в АПЛ сделал 1000 пасов на чужой половине поля в этом сезоне
По информации издания, в тройку сильнейших по данному показателю также вошли Джордан Хендерсон (987) и Месут Озил (954). В топ-6 данного рейтинга попали Давид Силва (930), Эден Азар (875) и Андер Эррера (871).
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Шикардятина! Жду не дождусь новости о новом контракте Арсена с глиномесами.
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Норм. Продолжим наблюдать унижение аснла.
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Достаточно посмотреть на МЮ без Сафа, пенсов без Моура, колбасу без Бенитеса, чтобы понять какой хаос ждет Арсенал без Венгера.
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Арсен живи!
#vengerlive
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Арсенал сдохнет вместе с Арсеном
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Конечно, лучше сидеть в арсенале, без давления работать где по 10 лет можно ничего не выигрывать
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хз кто это, но в Арсенал его
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Мои поздравления.
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Ахахаха))00)))0))
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Угар!
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чет ожидаемо
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