Венгер предпочитает остаться в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер намекнул, что предпочитает остаться на "Эмирейтс" вместо того, чтобы покинуть клуб - например, ради "Барселоны".

Несмотря на то, что Венгер всячески избегает вопросов о новом контракте с "канонирами", тема его будущего в "Арсенале" остается главной на традиционных пресс-конференциях.



По словам Арсена, он еще не принял окончательного решения, но своей службой клубу доказал, что предпочитает остаться на "Эмирейтс". Вакансия главного тренера "Барселоны", которую оставит Луис Энрике, француза не интересует.



"Я не думаю, что есть необходимость возвращаться к этой теме. Нет, я не заинтересован в работе с "Барселоной", моим предпочтением всегда было одно и то же. Разумеется, я не ищу работу в других клубах и не предлагаю свои услуги. Я всегда стараюсь изменить ситуацию к лучшему, вот в принципе и все".



"Я работаю в "Арсенале" уже на протяжении 20 лет, и, поверьте, у меня было много возможностей покинуть клуб. Думаю, я не должен пояснять, что моим предпочтением всегда был "Арсенал".



"Конечно, я стараюсь быть объективным и хочу принять наиболее правильное решение в интересах клуба. Клуб же волен поступать так, как посчитает оптимальным в данный момент. Я приму их решение и с уважением к нему отнесусь", - цитирует Венгера официальный сайт "Арсенала".