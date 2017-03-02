Венгер предпочитает остаться в "Арсенале"

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер намекнул, что предпочитает остаться на "Эмирейтс" вместо того, чтобы покинуть клуб - например, ради "Барселоны".

Несмотря на то, что Венгер всячески избегает вопросов о новом контракте с "канонирами", тема его будущего в "Арсенале" остается главной на традиционных пресс-конференциях.

По словам Арсена, он еще не принял окончательного решения, но своей службой клубу доказал, что предпочитает остаться на "Эмирейтс". Вакансия главного тренера "Барселоны", которую оставит Луис Энрике, француза не интересует.

"Я не думаю, что есть необходимость возвращаться к этой теме. Нет, я не заинтересован в работе с "Барселоной", моим предпочтением всегда было одно и то же. Разумеется, я не ищу работу в других клубах и не предлагаю свои услуги. Я всегда стараюсь изменить ситуацию к лучшему, вот в принципе и все".

"Я работаю в "Арсенале" уже на протяжении 20 лет, и, поверьте, у меня было много возможностей покинуть клуб. Думаю, я не должен пояснять, что моим предпочтением всегда был "Арсенал".

"Конечно, я стараюсь быть объективным и хочу принять наиболее правильное решение в интересах клуба. Клуб же волен поступать так, как посчитает оптимальным в данный момент. Я приму их решение и с уважением к нему отнесусь", - цитирует Венгера официальный сайт "Арсенала".



Метки Арсенал, Венгер

Автор foxmcfc   

Дата 02.03.2017 16:15

Количество просмотров Просмотров: 849

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  1. rav-07 02.03.2017 17:11 # rav-07
    Работай подольше в арсенале.

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  2. knvlay 02.03.2017 17:04 # knvlay
    Погба первым в АПЛ сделал 1000 пасов на чужой половине поля в этом сезоне

    По информации издания, в тройку сильнейших по данному показателю также вошли Джордан Хендерсон (987) и Месут Озил (954). В топ-6 данного рейтинга попали Давид Силва (930), Эден Азар (875) и Андер Эррера (871).

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  3. division 02.03.2017 16:57 # division
    Шикардятина! Жду не дождусь новости о новом контракте Арсена с глиномесами.

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  4. chelsea88 02.03.2017 16:55 # chelsea88
    Норм. Продолжим наблюдать унижение аснла.

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  5. superglor 02.03.2017 16:46 # superglor
    Достаточно посмотреть на МЮ без Сафа, пенсов без Моура, колбасу без Бенитеса, чтобы понять какой хаос ждет Арсенал без Венгера.

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  6. karnivool 02.03.2017 16:38 # karnivool
    Арсен живи!

    #vengerlive

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  7. amar 02.03.2017 16:33 # amar
    Арсенал сдохнет вместе с Арсеном

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  8. charlton 02.03.2017 16:29 # charlton
    Конечно, лучше сидеть в арсенале, без давления работать где по 10 лет можно ничего не выигрывать

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  9. reams 02.03.2017 16:29 # reams
    хз кто это, но в Арсенал его

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  10. pensi0ner 02.03.2017 16:28 # pensi0ner
    Мои поздравления.

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  11. mafia 02.03.2017 16:23 # mafia
    Ахахаха))00)))0))

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  12. sisyazavr 02.03.2017 16:23 # sisyazavr
    Угар!

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  13. al-faarabi 02.03.2017 16:16 # al-faarabi
    чет ожидаемо

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