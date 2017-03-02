Озил вспомнил, как Моуриньо назвал его "трусом"

Жозе Моуриньо и Месут Озил Полузащитник "Арсенала" Месут Озил рассказал о своих отношениях со своим бывшим тренером по "Реалу" Жозе Моуриньо и вспомнил, что тот однажды назвал его "трусом".

В 2010 году именно Моуриньо, ныне возглавляющий "Манчестер Юнайтед", стал инициатором приобретения Озила в "Реал" у бременского "Вердера". Вместе португалец и немец провели три сезона, успев выиграть Ла Лигу и Кубок Испании.

В этом году 28-летний Озил выпустит свою автобиографию, однако немецкое издание Bild уже приступило к публикации некоторых выдержек из этой книги. В одной из них Месут вспоминает о своем конфликт с Жозе в раздевалке.

"Думаешь, двух красивых пасов достаточно? Думаешь, ты настолько хорош, что 50 процентов достаточно?! Он делает паузу, уставившись на меня своими коричневыми глазами. Я смотрю в ответ. Напоминает переглядывания двух боксеров перед первым раундом".

"На его лице нет эмоций. Он просто ждет моей реакции. Ждет, чтобы я показал, как сильно я ненавижу его прямо сейчас. А я на самом деле люблю Моуриньо".

"О, ты уже сдаешься? Ты такой трус. Чего ты хочешь? Заползти под красивый и теплый душ? Намылить свои волосы? Остаться один? Или ты хочешь проявить себя перед своими товарищами, перед нашими фанатами и мной, показав на что способен?" — вспоминает Озил.

Добавим, что в августе 2013 Озил перебрался в "Арсенал" за 42.5 миллиона фунтов, и этот трансфер до сих пор остается рекордным для лондонского клуба.


Метки Арсенал, Моуриньо, Озил, Реал

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2017 16:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. fuckyeah 02.03.2017 16:52 # fuckyeah
    Венгер трус как и Озиль, аот поэтому он и не растет как профессионал

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  2. dnb 02.03.2017 16:37 # dnb
    Маур ТОП

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  3. reams 02.03.2017 16:32 # reams
    тогда неудивительно то, что мавр настоящий глиномес, в пидридском клубе научили

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  4. sisyazavr 02.03.2017 16:21 # sisyazavr
    Лав стори мотивейшн

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  5. chebrec 02.03.2017 16:08 # chebrec
    текст подходит под описание кристиану гейналду.

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  6. stefh 02.03.2017 16:03 # stefh
    какой же гейский текст, ппц. "ждет, чтобы я показал, как сильно ненавижу его прямо сейчас, а я на самом деле люблю". значит, он еще и до арсенала любит чердак пощекотать.

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