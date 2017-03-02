Озил вспомнил, как Моуриньо назвал его "трусом"

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил рассказал о своих отношениях со своим бывшим тренером по "Реалу" Жозе Моуриньо и вспомнил, что тот однажды назвал его "трусом".

В 2010 году именно Моуриньо, ныне возглавляющий "Манчестер Юнайтед", стал инициатором приобретения Озила в "Реал" у бременского "Вердера". Вместе португалец и немец провели три сезона, успев выиграть Ла Лигу и Кубок Испании.



В этом году 28-летний Озил выпустит свою автобиографию, однако немецкое издание Bild уже приступило к публикации некоторых выдержек из этой книги. В одной из них Месут вспоминает о своем конфликт с Жозе в раздевалке.



"Думаешь, двух красивых пасов достаточно? Думаешь, ты настолько хорош, что 50 процентов достаточно?! Он делает паузу, уставившись на меня своими коричневыми глазами. Я смотрю в ответ. Напоминает переглядывания двух боксеров перед первым раундом".



"На его лице нет эмоций. Он просто ждет моей реакции. Ждет, чтобы я показал, как сильно я ненавижу его прямо сейчас. А я на самом деле люблю Моуриньо".



"О, ты уже сдаешься? Ты такой трус. Чего ты хочешь? Заползти под красивый и теплый душ? Намылить свои волосы? Остаться один? Или ты хочешь проявить себя перед своими товарищами, перед нашими фанатами и мной, показав на что способен?" — вспоминает Озил.



Добавим, что в августе 2013 Озил перебрался в "Арсенал" за 42.5 миллиона фунтов, и этот трансфер до сих пор остается рекордным для лондонского клуба.