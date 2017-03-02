Афеллай останется в "Стоуке" до 2019 года

Ибрагим Афеллай Полузащитник "Стоука" Ибрагим Афеллай заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до июня 2019.

Напомним, Афеллай перебрался к "гончарам" в 2015 году из "Барселоны". В концовке прошлого сезона игрок сборной Голландии получил тяжелую травму колена и пропустил шесть месяцев.

К выступлениям за свой клуб Ибрагим вернулся только в декабре, успев сыграть 10 матчей, включая девять в Премьер-Лиге. И хотя 30-летний Афеллай все еще набирает прежнюю форму, "Стоук" счел необходимым продлить сотрудничество с опытным игроком уже сейчас.

"Я очень рад. С первого своего дня здесь я чувствую себя как дома, я предвкушаю будущее и хочу хорошо выступать с этим клубом. Надеюсь, мы продолжим прогрессировать и развиваться", — сообщил Афеллай.


Метки Афеллай, контракты, Стоук

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 176

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vegasok 02.03.2017 15:24 # vegasok
    Ппц оказывается ему тридцарик уже

    (ответить)

  2. karnivool 02.03.2017 15:07 # karnivool
    настоящий гончар

    (ответить)

  3. dred 02.03.2017 15:04 # dred
    Успех

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: