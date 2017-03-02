Валенсия: "Юнайтед" способен на требл"

Правый защитник "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия уверен, что его команда может завершить сезон с тремя трофеями.

В минувшие выходные "дьяволы" выиграли первый трофей под руководством Жозе Моуриньо, обыграв в финале Кубка Лиги "Саутгемптон" 3:2. В остатке сезона "Юнайтед" имеет шансы на победу в двух других соревнованиях – Кубке Англии и Лиге Европы.



По мнению Валенсии, для клуба с традициями МЮ нет ничего невозможного в том, чтобы завершить кампанию треблом. Антонио уверен, что при всех сопутствующих сложностях "дьяволы" способны завоевать два оставшихся трофея.



"Победа в Кубке Лиги прибавила нам уверенности в своих силах. Мы начинаем думать о требле, и, на мой личный взгляд, способны победить во всех соревнованиях, в которых принимаем участие".



"Не подумайте, мы не выбросили белый фланг в борьбе за чемпионский титул Премьер-Лиги. Если мы не сможем сделать это в текущем сезоне, то обязательно постараемся в следующем".



"Думаю, прямо сейчас в команде сложилась атмосфера, напоминающая времена сэра Алекса Фергюсона. Мы играем под руководством топ-тренера, и хотя каждый из них имеет свой собственный неповторимый стиль, они оба фантастические специалисты".



"В этом сезоне изменилось многое: атмосфера, наша уверенность в себе, внутренняя вера в команду. Теперь мы должны создать фактор страха, чтобы запугивать команды еще до выхода на поле. Они должны чувствовать давление, когда выходят на "Олд Траффорд", - цитирует Валенсию Goal.