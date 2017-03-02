Валенсия: "Юнайтед" способен на требл"
Правый защитник "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия уверен, что его команда может завершить сезон с тремя трофеями.
В минувшие выходные "дьяволы" выиграли первый трофей под руководством Жозе Моуриньо, обыграв в финале Кубка Лиги "Саутгемптон" 3:2. В остатке сезона "Юнайтед" имеет шансы на победу в двух других соревнованиях – Кубке Англии и Лиге Европы.
По мнению Валенсии, для клуба с традициями МЮ нет ничего невозможного в том, чтобы завершить кампанию треблом. Антонио уверен, что при всех сопутствующих сложностях "дьяволы" способны завоевать два оставшихся трофея.
"Победа в Кубке Лиги прибавила нам уверенности в своих силах. Мы начинаем думать о требле, и, на мой личный взгляд, способны победить во всех соревнованиях, в которых принимаем участие".
"Не подумайте, мы не выбросили белый фланг в борьбе за чемпионский титул Премьер-Лиги. Если мы не сможем сделать это в текущем сезоне, то обязательно постараемся в следующем".
"Думаю, прямо сейчас в команде сложилась атмосфера, напоминающая времена сэра Алекса Фергюсона. Мы играем под руководством топ-тренера, и хотя каждый из них имеет свой собственный неповторимый стиль, они оба фантастические специалисты".
"В этом сезоне изменилось многое: атмосфера, наша уверенность в себе, внутренняя вера в команду. Теперь мы должны создать фактор страха, чтобы запугивать команды еще до выхода на поле. Они должны чувствовать давление, когда выходят на "Олд Траффорд", - цитирует Валенсию Goal.
02.03.2017 14:00
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Последние комментарии:
Валенсия: "Юнайтед" способен на требл"
Валенсия: "Юнайтед" способен на трипл"
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По сути такое возможно только треблом это называть глупо. Псевдотребл какой то. Да и нафиг надо. Сейчас надо сосредоточиться на тех соревнованиях которые дадут нам лч а там уже думать о треблаз
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Юнайтед:"У Валенсии нет шансов на топ10"
за 300
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Кубок лиги лига европы и комьюнити шилд? Все три в сумме по ценности как победа в финале кожаного мяча
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Прав антошка игроки Муму способны на требл: отсасать, получить в анал и наконец получить в пизду к-я у игроков Муму есть
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ахахахаах давно так не угарал с му!
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Значит слетят с кубка и ле
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Когда судьба кубка решается в одном матче а не в двух, выиграть может кто угодно, даже МЮ
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Когда то Ливерпуль тоже делал требл - КАЛ, КА и УЕФА. Но тогда это было зашкваром говорить, что это требл.
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Сколько еще Ибра на главной висеть будет то?!
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