Валенсия: "Юнайтед" способен на требл"

Антонио Валенсия Правый защитник "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия уверен, что его команда может завершить сезон с тремя трофеями.

В минувшие выходные "дьяволы" выиграли первый трофей под руководством Жозе Моуриньо, обыграв в финале Кубка Лиги "Саутгемптон" 3:2. В остатке сезона "Юнайтед" имеет шансы на победу в двух других соревнованиях – Кубке Англии и Лиге Европы.

По мнению Валенсии, для клуба с традициями МЮ нет ничего невозможного в том, чтобы завершить кампанию треблом. Антонио уверен, что при всех сопутствующих сложностях "дьяволы" способны завоевать два оставшихся трофея.

"Победа в Кубке Лиги прибавила нам уверенности в своих силах. Мы начинаем думать о требле, и, на мой личный взгляд, способны победить во всех соревнованиях, в которых принимаем участие".

"Не подумайте, мы не выбросили белый фланг в борьбе за чемпионский титул Премьер-Лиги. Если мы не сможем сделать это в текущем сезоне, то обязательно постараемся в следующем".

"Думаю, прямо сейчас в команде сложилась атмосфера, напоминающая времена сэра Алекса Фергюсона. Мы играем под руководством топ-тренера, и хотя каждый из них имеет свой собственный неповторимый стиль, они оба фантастические специалисты".

"В этом сезоне изменилось многое: атмосфера, наша уверенность в себе, внутренняя вера в команду. Теперь мы должны создать фактор страха, чтобы запугивать команды еще до выхода на поле. Они должны чувствовать давление, когда выходят на "Олд Траффорд", - цитирует Валенсию Goal.



Метки Валенсия, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 02.03.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1366

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. karnivool 02.03.2017 15:03 # karnivool
    Валенсия: "Юнайтед" способен на требл"
    Валенсия: "Юнайтед" способен на трипл"

    (ответить)

  2. van-der-slav 02.03.2017 14:59 # van-der-slav
    По сути такое возможно только треблом это называть глупо. Псевдотребл какой то. Да и нафиг надо. Сейчас надо сосредоточиться на тех соревнованиях которые дадут нам лч а там уже думать о треблаз

    (ответить)

  3. vyrentz 02.03.2017 14:59 # vyrentz
    Юнайтед:"У Валенсии нет шансов на топ10"

    за 300

    (ответить)

  4. ravi 02.03.2017 14:54 # ravi
    Кубок лиги лига европы и комьюнити шилд? Все три в сумме по ценности как победа в финале кожаного мяча

    (ответить)

  5. thegreatkanonir 02.03.2017 14:45 # thegreatkanonir
    Прав антошка игроки Муму способны на требл: отсасать, получить в анал и наконец получить в пизду к-я у игроков Муму есть

    (ответить)

  6. chebrec 02.03.2017 14:41 # chebrec
    ахахахаах давно так не угарал с му!

    (ответить)

  7. gusto 02.03.2017 14:18 # gusto
    Значит слетят с кубка и ле

    (ответить)

  8. goya 02.03.2017 14:07 # goya
    Когда судьба кубка решается в одном матче а не в двух, выиграть может кто угодно, даже МЮ

    (ответить)

  9. largo-winch 02.03.2017 14:03 # largo-winch
    Когда то Ливерпуль тоже делал требл - КАЛ, КА и УЕФА. Но тогда это было зашкваром говорить, что это требл.

    (ответить)

  10. gringo1990 02.03.2017 14:01 # gringo1990
    Сколько еще Ибра на главной висеть будет то?!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: