Стерлинг: "Сити" нацелен на Кубок Англии"

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг подтвердил, что целью его команды на остаток сезона стала победа в Кубке Англии.

Накануне вечером команда Пепа Гвардиолы преодолела сопротивление "Хаддерсфилда", одержав разгромную победу 5:1 в переигровке пятого раунда Кубка Англии. В четвертьфинале турнира "горожанам" предстоит встреча с "Мидлсбро".



Поскольку отставание "Сити" от лидирующего в Премьер-Лиге "Челси" составляет уже 11 очков, естественно, что более высокие шансы на трофей команда имеет в Кубке Англии. По словам Стерлинга, именно в этом турнире "горожане" хотят добиться итогового успеха.



"Мы были разочарованы пропущенным голом, но ребята сплотились и показали отличный характер. Мы хотим претендовать на все возможные трофеи, а в Кубке Англии пройти весь путь до конца", - цитирует Стерлинга BBC.