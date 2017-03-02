Стерлинг: "Сити" нацелен на Кубок Англии"

Рахим Стерлинг Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг подтвердил, что целью его команды на остаток сезона стала победа в Кубке Англии.

Накануне вечером команда Пепа Гвардиолы преодолела сопротивление "Хаддерсфилда", одержав разгромную победу 5:1 в переигровке пятого раунда Кубка Англии. В четвертьфинале турнира "горожанам" предстоит встреча с "Мидлсбро".

Поскольку отставание "Сити" от лидирующего в Премьер-Лиге "Челси" составляет уже 11 очков, естественно, что более высокие шансы на трофей команда имеет в Кубке Англии. По словам Стерлинга, именно в этом турнире "горожане" хотят добиться итогового успеха.

"Мы были разочарованы пропущенным голом, но ребята сплотились и показали отличный характер. Мы хотим претендовать на все возможные трофеи, а в Кубке Англии пройти весь путь до конца", - цитирует Стерлинга BBC.



Метки Манчестер Сити, Стерлинг

Автор foxmcfc   

Дата 02.03.2017 13:00

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Последние комментарии:




  1. karnivool 02.03.2017 13:38 # karnivool
    Все таки правильно сделал что ушел в сити, хоть и развитие свое остановив при этом!

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  2. karnivool 02.03.2017 13:36 # karnivool
    когда у Челси выходной!

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  3. j-silver 02.03.2017 13:02 # j-silver
    мю - кал и ле
    сити - ка
    челси - апл
    лестер - лч
    тотенхем - 4 место

    аснл и лвпуль порятся за 5-6 строчки, лел

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