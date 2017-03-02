"Лестер" завершил чемпионский сезон с прибылью

"Лестер" опубликовал финансовый отчет за сезон 2015/16, в котором, завоевав чемпионский титул Премьер-Лиги, клуб с "Кинг Пауэр" вдобавок отразил прибыль в размере 16.4 миллионов фунтов, до вычета налогов.

За 12 месяцев в период до 31 мая 2016 "лисы" заработали на 24 млн. фунтов больше, чем годом ранее, когда они финишировали только на 14-й позиции в Премьер-Лиге. Столь существенный рост объясняется увеличившимися призовыми и доходами от телетрансляций.



Кроме того, за указанный период "Лестер" отразил чистую прибыль от трансферной деятельности — 10.8 млн. фунтов, и отчитался о росте средней посещаемости своих матчей — 32,021 зрителей (31,693 годом ранее).