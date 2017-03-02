"Лестер" завершил чемпионский сезон с прибылью

Лестер "Лестер" опубликовал финансовый отчет за сезон 2015/16, в котором, завоевав чемпионский титул Премьер-Лиги, клуб с "Кинг Пауэр" вдобавок отразил прибыль в размере 16.4 миллионов фунтов, до вычета налогов.

За 12 месяцев в период до 31 мая 2016 "лисы" заработали на 24 млн. фунтов больше, чем годом ранее, когда они финишировали только на 14-й позиции в Премьер-Лиге. Столь существенный рост объясняется увеличившимися призовыми и доходами от телетрансляций.

Кроме того, за указанный период "Лестер" отразил чистую прибыль от трансферной деятельности — 10.8 млн. фунтов, и отчитался о росте средней посещаемости своих матчей — 32,021 зрителей (31,693 годом ранее).


Метки Лестер, финансы

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2017 12:00

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  1. j-silver 02.03.2017 12:59 # j-silver
    ща в чш спустятся и 100 лямов парашутных отхватят + баблинский за выход в пл.оф лч
    чистый профит

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  2. bes-ter 02.03.2017 12:51 # bes-ter
    Азиат машины отбил и то хлеб

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  3. barstreetboy 02.03.2017 12:09 # barstreetboy
    Команда гандоунов

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