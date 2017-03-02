"Эвертон" заинтересовался Пикфордом

"Эвертон" обдумывает приобретение голкипера "Сандерленда" Джордана Пикфорда грядущим летом.

Напомним, "ириски" находятся в поисках нового первого номера с момента отъезда в Америку Тима Ховарда. Рональд Куман, заступивший на тренерский мостик прошлым летом, начинал сезон со своим соотечественником Маартеном Стекеленбургом в воротах, но затем доверился Жоэлю Роблесу.



Как утверждает Liverpool Echo, приобретение классного голкипера остается одним из приоритетом для Кумана. "Эвертон" все еще сохраняет интерес к Касперу Шмейхелю из "Лестера", однако этот трансфер выглядит трудно осуществимым.



В поисках более доступных альтернатив Куман и спортивный директор "ирисок" Стив Уолш обратили внимание на 22-летнего Пикфорда, который в прошлый уикенд вернулся к выступлениям за "Сандерленд" после двух месяцев отсутствия с травмой.



Если "коты" покинут Премьер-Лигу по итогам сезона, то это лишь упростит задачу "Эвертона" по приобретению Пикфорда, который в октябре даже был награжден вызовом в сборную Англии.