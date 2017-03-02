Хаманн обвинил Клоппа в отсутствии тактической гибкости

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Дитмар Хаманн раскритиковал главного тренера "красных" Юргена Клоппа за отсутствие тактической гибкости и плана Б.

Любой болельщик легко назовет основные черты футбола, в который Клопп играл с дортмундской "Боруссией", и который он пытается поставить "Ливерпулю". Это и сумасшедшая самоотдача, это и прессинг на всех участках поля, это и огромные объемы работы.



Однако вполне очевидно, что после смены календарного года столь энергозатратный футбол дается "красным" с большим трудом, а плана Б Юрген пока не придумал. Хаманн предсказывает, что положение "Ливерпуля" только усугубится, если его соотечественник не научится играть иначе.



"В данный момент времени "Ливерпуль" при Клоппе выглядит однобоко. Именно поэтому им так сложно побеждать, когда дела идут не так, как им хочется".



"Случившееся за последние шесть или семь недель, всего одна одержанная победа за январь и февраль — это практически катастрофа. Нечто должно измениться, потому что, если они будут продолжать в том же духе, то станет еще хуже, причем значительно".



"Футбол в Англии отнимает гораздо больше физических сил, здесь выше темп по сравнению со всем тем, с чем Клопп сталкивался прежде. В Премьер-Лиге невозможно постоянно бегать больше, чем соперник, и точка. Это нечто, чему игроки и тренер должна научиться, потому что сейчас они умеют играть только в одном стиле".



"Твой футбол должен быть гибким и вариативным. У тебя всегда должно быть два-три ответа на вопросы, которые команды в этой лиге могут поставить перед тобой", — сообщил Хаманн Paddy Power.