"Челси" сможет купить Кулибали, если "Наполи" не попадет в Лигу Чемпионов

У "Челси" появится возможность приобрести защитника Калиду Кулибали, если "Наполи" не квалифицируется в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

Достоверно известно, что главный тренер "синих" Антонио Конте пытался приобрести Кулибали еще прошлым летом. По слухам, финальное предложение "Челси" по игроку сборной Сенегала составило почти 50 миллионов фунтов.



Как стало известно Goal, грядущим летом может сложиться ситуация, при которой президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис уже не устоит перед столь внушительным предложением. Это зависит от попадания неаполитанцев в Лигу Чемпионов.



В данный момент "Наполи" занимает третье место в Серии А, однако в спину команде Маурицио Сарри дышат "Аталанта", "Лацио", "Интер" и "Милан".



Только три команды из Серии А попадут в Лигу Чемпионов на будущий сезон, поэтому, если "Наполи" не удастся удержаться на своей текущей позиции, Де Лаурентис будет готов обсудить продажу 25-летнего Кулибали, дабы компенсировать недополученные доходы от выступлений на европейской арене.

