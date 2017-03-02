Хиддинк не исключает свое появление в "Лестере"

Бывший наставник "Челси" Гус Хиддинк заявил, что пока не контактировал с "Лестером", но не исключает свое появление на "Кинг Пауэр" в скором времени.

В данный момент "лисы" активно ищут замену уволенному Клаудио Раньери. По мнению букмекеров, фаворитами на вакантный пост остаются временно исполняющий обязанности главного тренера Крэйг Шекспир и Найджел Пирсон, ранее уже работавший с "Лестером".



Также пресса сообщала о контакте владельцев "Лестера" с Хиддинком. 70-летний голландец опровергает эту информацию, но отмечает, что открыт к своему возвращению в Премьер-Лигу.



"Думаю, после увольнения Раньери "Лестер" играет очень хорошо под руководством их ассистента. Они показали себя с лучшей стороны против "Ливерпуля". Но я не контактировал с "Лестером".



"Я так сильно люблю футбол, что не исключаю этот вариант. Я никогда не берусь за клуб, чтобы тренировать его несколько лет, однако я обожаю работать с молодежью", — сообщил Хиддинк De Telegraaf.