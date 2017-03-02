"Челси" предложит новый контракт Конте

Антонио Конте "Челси" собирается наградить своего главного тренера Антонио Конте новым контрактом с повышением зарплаты до 10 миллионов фунтов в год.

В последние недели не утихают слухи, что состоятельные инвесторы "Интера" из Китая жаждут переманить Конте в свой клуб и, помимо роскошного контракта, также предлагают Антонио огромный трансферный бюджет.

Руководство "синих" уверено, что Конте никуда не уйдет, но в то же время чувствует себя обязанным отметить успехи Антонио в его дебютном английском сезоне, утверждает Daily Mirror.

Поэтому после завершения сезона 47-летний Конте может рассчитывать на продление своего контракта, который он заключил прошлым летом до июня 2018. Новая сделка также должна увеличить зарплату Антонио с 6.5 до 10 млн. фунтов в год.


Метки Интер, Конте, контракты, слухи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2017 07:00

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  1. j-silver 02.03.2017 07:37 # j-silver
    Топ тренер. Молодой, со свежими идеями. И не как боаш. Надо оставлять кароче. Щас свободных коучей-топов подобного уровня нет

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  2. cezar 02.03.2017 07:10 # cezar
    че то рано...

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  3. chelsea-69 02.03.2017 07:05 # chelsea-69
    Все честно, красиво, по царски. Это вам не мелочь тырить через помоечных клоунов и т.п.

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  4. fc-zenit 02.03.2017 07:05 # fc-zenit
    рано еще. В след.году неустойку придётся большую платить.

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  5. ru-premiership 02.03.2017 07:04 # ru-premiership
    Кто бы сомневался.

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