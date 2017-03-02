"Челси" предложит новый контракт Конте
"Челси" собирается наградить своего главного тренера Антонио Конте новым контрактом с повышением зарплаты до 10 миллионов фунтов в год.
В последние недели не утихают слухи, что состоятельные инвесторы "Интера" из Китая жаждут переманить Конте в свой клуб и, помимо роскошного контракта, также предлагают Антонио огромный трансферный бюджет.
Руководство "синих" уверено, что Конте никуда не уйдет, но в то же время чувствует себя обязанным отметить успехи Антонио в его дебютном английском сезоне, утверждает Daily Mirror.
Поэтому после завершения сезона 47-летний Конте может рассчитывать на продление своего контракта, который он заключил прошлым летом до июня 2018. Новая сделка также должна увеличить зарплату Антонио с 6.5 до 10 млн. фунтов в год.
02.03.2017 07:00
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Топ тренер. Молодой, со свежими идеями. И не как боаш. Надо оставлять кароче. Щас свободных коучей-топов подобного уровня нет
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че то рано...
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Все честно, красиво, по царски. Это вам не мелочь тырить через помоечных клоунов и т.п.
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рано еще. В след.году неустойку придётся большую платить.
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Кто бы сомневался.
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