Ибрагимович хочет новый контракт на два года с "Юнайтед"

Златан Ибрагимович Задержка с продлением контракта нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича вызвана тем, что ветеран желает остаться на "Олд Траффорд" дольше, чем еще на 12 месяцев.

Перебравшись на "Олд Траффорд" прошлым летом свободным агентом из ПСЖ, Ибрагимович заключил с "красными дьяволами" однолетний контракт, который предусматривает опцию продления еще на один год.

35-летний швед блестяще проводит этот сезон, забив уже 26 голов за свой клуб с учетом всех соревнований. Естественно, что "Юнайтед" выразил желание воспользоваться опцией по продлению контракта Златана.

Однако Ибрагимович не спешит соглашаться, и, как утверждает Daily Mirror, все дело в том, что Златан хочет получить более длительный контракт. Представители игроки уже выдвинули свои требования руководству "Юнайтед".

Таким образом, если "дьяволы" удовлетворят требования Златана, то Ибрагимович сможет продлить свое пребывание на "Олд Траффорд" до июня 2019 — то есть до своего 37-летия.


Метки Ибрагимович, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2017 06:55

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  1. j-silver 02.03.2017 07:40 # j-silver
    Ща выбьет себе контракт на 2 года, зп 350 тысяч и узбагоится. Я знаю, руни так же сделал. Все наебуют тупых манков ах ах ах

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  2. ru-premiership 02.03.2017 07:07 # ru-premiership
    Небом звезды плачут
    Даже им бывает больно
    И твой взгляд щенячий догорает
    И я пойман в перламутровую ложь
    В перламутровую ложь
    Небом звезды плачут
    Даже им бывает больно
    И твой взгляд обманчив
    Как же ты собой довольна
    В перламутровую ложь

    (ответить)

  3. ru-premiership 02.03.2017 07:03 # ru-premiership
    Легенда.

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  4. chelsea-69 02.03.2017 07:00 # chelsea-69
    Шведский экскаватор трофеев

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  5. heyoung 02.03.2017 06:56 # heyoung
    без проблем!

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