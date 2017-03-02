Почеттино, Куман и Венгер могут заинтересовать "Барселону"

Будущее сразу нескольких тренеров, работающих в Премьер-Лиге, может стать предметом интенсивных спекуляций после заявления Луиса Энрике о своем уходе с поста рулевого "Барселоны" в конце сезона.

В среду вечером "Барса" разгромила хихонский "Спортинг" со счетом 6:1 и вышла на первое место в Ла Лиге. Пользуясь этим моментом, 46-летний Энрике объявил, что покинет тренерский мостик по истечении своего контракта.



"Я не буду тренером "Барселоны" в следующем сезоне. Это сложное, но взвешенное и хорошо обдуманное решение. Думаю, я должен поступать так, как считаю правильным. Впереди еще три удивительных месяца", — сообщил Энрике прессе.



Ранним фаворитом букмекеров на роль сменщика Энрике стал наставник "Севильи" Хорхе Сампаоли, однако его опыт работы в Европе ограничивается только этим сезоном, и непременно появятся другие кандидаты, которые будут сватать на "Ноу Камп".



Например, Sky Sports утверждает, что среди руководителей каталонского клуба есть "большие поклонники" главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, который более 10 лет провел в Барселоне, выступая за соседний "Эспаньол".



Еще более близкой личностью для "Барселоны" является наставник "Эвертона" Рональд Куман, который не только поиграл на "Ноу Камп", но и успел поработать там ассистентом на заре своей тренерской карьеры.



Наконец, еще одним кандидатом на роль сменщика Энрике может стать Арсен Венгер, чей контракт с "Арсеналом" истекает через считанные месяцы. В прошлом месяце француз пообещал, что непременно будет тренировать в следующем сезоне, даже если не продлит сотрудничество с "канонирами".