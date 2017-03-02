"Сити" разгромил "Хаддерсфилд" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" добрался до четвертьфинальной стадии Кубка Англии, в переигровке 5-го раунда разгромив "Хаддерсфилд" со счетом 5:1.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола назвал сильный состав, произведя четыре изменения после феерического матча в Лиге Чемпионов против "Монако". Среди прочих в команду вернулся и голкипер Клаудио Браво.



Матч на "Этихад" начался с попадания Лероя Сане в штангу, на что "Хаддерсфилд" ответил своей атакой, и Харри Банн, оставшийся в совершенном одиночестве внутри штрафной, пробил Браво "в домик" — 0:1.



Получив такую оплеуху, "Сити" постепенно пришел в себя и приняла оказывать давление. Преимущество хозяев было значительным, и на исходе получаса игрового времени счет сравнялся. Рахим Стерлинг вошел в штрафную с правого фланга, принялся финтить, стоя на месте, а затем прострелил во вратарскую на подключившегося Сане — 1:1.



Ответный гол вдохновил "горожан", и они лишь усилили натиск. На 34-й минуте Агуэро нарвался в чужой штрафной на фол и сам же реализовал назначенный пенальти — 2:1.



Однако и двух голов "Сити" было мало. На 37-й минуте Агуэро пробил в штангу. Спустя еще минуту Серхио вновь оказался на ударной позиции: первый его выстрел был отражен голкипером, однако аргентинец сам же подхватил мяч и сделал передачу во вратарскую на ногу Пабло Сабалете — 3:1.



Во втором тайме "горожане" стали играть осторожнее, но по-прежнему доминировали над соперником и не позволяли тому создавать моменты. И все-таки еще пару голов представитель Чемпионшипа пропустил. На 73-й минуте Стерлинг сильно прострелил с правого фланга, а Агуэро выскочил к ближней штанге и в касание поразил ворота — 4:1. А уже в компенсированное время Келечи Ихеаначо с пары метров подправил в цель прострел Хесуса Наваса — 5:1.



Со второй попытки "Сити" все-таки справился с "Хаддерсфилдом" и сделал это предельно уверенно, несмотря на пропущенный в самом начале матча гол. Таким образом, "горожане" выходят в 1/4 финала Кубка Англии, где теперь сыграют на выезде с "Мидлсбро".



"Манчестер Сити" — "Хаддерсфилд" — 5:1 (3:1)



Голы: Сане 30, Агуэро 35 (пен), 73, Сабалета 38, Ихеаначо 90 — Банн 7.



"Манчестер Сити": Браво, Сабалета, Стоунс, Отаменди, Клиши, Фернандиньо, Стерлинг, Гарсия, Де Брюйне (Дельф 75), Сане (Навас 81), Агуэро (Ихеаначо 79).