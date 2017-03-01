Оуэн: "Арсенал" — самая стабильная команда в мире"

Арсен Венгер Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн назвал "Арсенал" "самой стабильной командой в мире", и это отнюдь не комплимент.

После поражения 5:1 от "Баварии" подопечные Арсена Венгера оказались на пороге выбывания из Лиги Чемпионов — следуя своей многолетней традиции, уже в 1/8 финала.

Не сильно лучше обстоят дела "канониров" и в Премьер-Лиге, где они уже не имеют реальных шансов на титул и вынуждены сражаться за попадание в топ-4. Оэун совсем не удивлен, что фанаты "Арсенала" сыты по горло такой стабильностью и открыто призывают Венгера уйти в отставку.

"Думаю, "Арсенал" — самая стабильная команда в мире. Каждый говорит: "Мы играем ниже ожиданий". Но просто посмотрите, насколько стабилен "Арсенал".

"Каждый год они финишируют третьими или четвертыми в лиге. Каждый год они вылетают в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Они одинаковы каждый год на протяжении 10-12 лет. Всегда одно и то же".

"Они побеждают все мусорные команды в Премьер-Лиге и на групповом этапе Лиги Чемпионов. Но стоит им столкнуться с "Баварией" или "Манчестер Юнайтед", как они проигрывают. Они ниже уровнем, но они так стабильны",— сообщил Оуэн BT Sport.


Метки Арсенал, Оуэн

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2017 22:00

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  1. reams 01.03.2017 22:48 # reams
    ебать он чушкан, про стабильно показываемую уже на протяжении стольких лет красивую игру и слова не сказал, уебок

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  2. sisyazavr 01.03.2017 22:47 # sisyazavr
    Никакого уважения к инвалидам, cyка!

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  3. gameboy 01.03.2017 22:44 # gameboy
    Прсенал - это Стейтем

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  4. vyrentz 01.03.2017 22:38 # vyrentz
    С другой стороны, Орсеноль это как прописанный герой в кинофильме, все уже ознакомились с его историей и мотивацией, теперь же можно использовать его стандартные фразы и шутеечки, как для создания эффекта контрастности других героев на его фоне, так и работая со зрителем, как бы вкладывая ему немой вопрос в черепную коробку: "неужели это никогда не изменится? этому нет конца?" Мертвая интрига, насилующая теорию вероятности.

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  5. layert 01.03.2017 22:29 # layert
    Арсенал всегда радует нас, болельщиков всех остальных клубов, стабильно никакими результатами в АПЛ, что просто здорово! Так держать, Арсен!

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  6. blackdreamer 01.03.2017 22:04 # blackdreamer
    Они побеждают все мусорные команды в Премьер-Лиге

    ахахха

    люто так опустил щелсей и скамцо

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  7. chelsea-ferrari 01.03.2017 22:02 # chelsea-ferrari
    Просто4

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