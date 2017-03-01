Оуэн: "Арсенал" — самая стабильная команда в мире"

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн назвал "Арсенал" "самой стабильной командой в мире", и это отнюдь не комплимент.

После поражения 5:1 от "Баварии" подопечные Арсена Венгера оказались на пороге выбывания из Лиги Чемпионов — следуя своей многолетней традиции, уже в 1/8 финала.



Не сильно лучше обстоят дела "канониров" и в Премьер-Лиге, где они уже не имеют реальных шансов на титул и вынуждены сражаться за попадание в топ-4. Оэун совсем не удивлен, что фанаты "Арсенала" сыты по горло такой стабильностью и открыто призывают Венгера уйти в отставку.



"Думаю, "Арсенал" — самая стабильная команда в мире. Каждый говорит: "Мы играем ниже ожиданий". Но просто посмотрите, насколько стабилен "Арсенал".



"Каждый год они финишируют третьими или четвертыми в лиге. Каждый год они вылетают в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Они одинаковы каждый год на протяжении 10-12 лет. Всегда одно и то же".



"Они побеждают все мусорные команды в Премьер-Лиге и на групповом этапе Лиги Чемпионов. Но стоит им столкнуться с "Баварией" или "Манчестер Юнайтед", как они проигрывают. Они ниже уровнем, но они так стабильны",— сообщил Оуэн BT Sport.