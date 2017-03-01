Оуэн: "Арсенал" — самая стабильная команда в мире"
Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн назвал "Арсенал" "самой стабильной командой в мире", и это отнюдь не комплимент.
После поражения 5:1 от "Баварии" подопечные Арсена Венгера оказались на пороге выбывания из Лиги Чемпионов — следуя своей многолетней традиции, уже в 1/8 финала.
Не сильно лучше обстоят дела "канониров" и в Премьер-Лиге, где они уже не имеют реальных шансов на титул и вынуждены сражаться за попадание в топ-4. Оэун совсем не удивлен, что фанаты "Арсенала" сыты по горло такой стабильностью и открыто призывают Венгера уйти в отставку.
"Думаю, "Арсенал" — самая стабильная команда в мире. Каждый говорит: "Мы играем ниже ожиданий". Но просто посмотрите, насколько стабилен "Арсенал".
"Каждый год они финишируют третьими или четвертыми в лиге. Каждый год они вылетают в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Они одинаковы каждый год на протяжении 10-12 лет. Всегда одно и то же".
"Они побеждают все мусорные команды в Премьер-Лиге и на групповом этапе Лиги Чемпионов. Но стоит им столкнуться с "Баварией" или "Манчестер Юнайтед", как они проигрывают. Они ниже уровнем, но они так стабильны",— сообщил Оуэн BT Sport.
01.03.2017 22:00
Просмотров: 1538
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ебать он чушкан, про стабильно показываемую уже на протяжении стольких лет красивую игру и слова не сказал, уебок
(ответить)
Никакого уважения к инвалидам, cyка!
(ответить)
Прсенал - это Стейтем
(ответить)
С другой стороны, Орсеноль это как прописанный герой в кинофильме, все уже ознакомились с его историей и мотивацией, теперь же можно использовать его стандартные фразы и шутеечки, как для создания эффекта контрастности других героев на его фоне, так и работая со зрителем, как бы вкладывая ему немой вопрос в черепную коробку: "неужели это никогда не изменится? этому нет конца?" Мертвая интрига, насилующая теорию вероятности.
(ответить)
Арсенал всегда радует нас, болельщиков всех остальных клубов, стабильно никакими результатами в АПЛ, что просто здорово! Так держать, Арсен!
(ответить)
Они побеждают все мусорные команды в Премьер-Лиге
ахахха
люто так опустил щелсей и скамцо
(ответить)
Просто4
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий