Фил Джонс восхищается Ибрагимовичем

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс отметил роль нападающего Златана Ибрагимовича в победном финале Кубка Лиги против "Саутгемптона".

Напомним, дубль 35-летнего шведа на "Уэмбли" в прошлый уикенд обеспечил "красным дьяволам" первый большой трофей этого сезона. Одновременно Златан достиг отметки в 26 голов за "красных дьяволов". Джонс восхищается тем, сколь важной фигурой Ибрагимович стал для его команды.



"Он потрясающ. Когда он переходил к нам, то многие сомневались, сможет ли он заиграть в Премьер-Лиге. Теперь он развеял эти сомнения. Он является великолепной личностью в раздевалке и великолепным профессионалом. Он заслуживает всю ту похвалу, которую получает".



"Он демонстрирует отличное движение без мяча для такого большого парня. А в воздухе ему сложно противостоять. Он является кошмаром для защитников", — цитирует Джонса Sky Sports.