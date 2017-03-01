Фил Джонс восхищается Ибрагимовичем

Златан Ибрагимович и Фил Джонс Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс отметил роль нападающего Златана Ибрагимовича в победном финале Кубка Лиги против "Саутгемптона".

Напомним, дубль 35-летнего шведа на "Уэмбли" в прошлый уикенд обеспечил "красным дьяволам" первый большой трофей этого сезона. Одновременно Златан достиг отметки в 26 голов за "красных дьяволов". Джонс восхищается тем, сколь важной фигурой Ибрагимович стал для его команды.

"Он потрясающ. Когда он переходил к нам, то многие сомневались, сможет ли он заиграть в Премьер-Лиге. Теперь он развеял эти сомнения. Он является великолепной личностью в раздевалке и великолепным профессионалом. Он заслуживает всю ту похвалу, которую получает".

"Он демонстрирует отличное движение без мяча для такого большого парня. А в воздухе ему сложно противостоять. Он является кошмаром для защитников", — цитирует Джонса Sky Sports.


Метки Джонс, Ибрагимович, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2017 21:00

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Последние комментарии:




  1. boavista 01.03.2017 21:23 # boavista
    В кой-то веки у них в раздевалке появился личность!!!

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  2. mancunia-planet 01.03.2017 21:05 # mancunia-planet
    удачи

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