"Челси" готов предложить 40 миллионов фунтов за Бонуччи

Грядущим летом "Челси" предложит 40 миллионов фунтов за центрального защитника "Ювентуса" и сборной Италии Леонардо Бонуччи.

Напомним, "синие" пытались приобрести Бонуччи еще прошлым летом, однако Леонардо сохранил верность клуб из Турина — о чем, возможно, успел пожалеть, потому что в этом сезоне у него сильно испортились отношения с тренером Массимилиано Аллегри.



Например, в качестве дисциплинарной меры Аллегри решил не использовать Бонуччи в недавнем матче Лиги Чемпионов против "Порту", что лишь усугубило отношения между игроком и тренером.



Как утверждает The Independent со ссылкой на итальянскую прессу, после окончания этого сезона "Челси" собирается возобновить интерес к 29-летнему защитнику и предложить за него 40 млн. фунтов. Ожидается, что этого предложения "Ювентусу" будет достаточно.