"Челси" готов предложить 40 миллионов фунтов за Бонуччи

Леонардо Бонуччи Грядущим летом "Челси" предложит 40 миллионов фунтов за центрального защитника "Ювентуса" и сборной Италии Леонардо Бонуччи.

Напомним, "синие" пытались приобрести Бонуччи еще прошлым летом, однако Леонардо сохранил верность клуб из Турина — о чем, возможно, успел пожалеть, потому что в этом сезоне у него сильно испортились отношения с тренером Массимилиано Аллегри.

Например, в качестве дисциплинарной меры Аллегри решил не использовать Бонуччи в недавнем матче Лиги Чемпионов против "Порту", что лишь усугубило отношения между игроком и тренером.

Как утверждает The Independent со ссылкой на итальянскую прессу, после окончания этого сезона "Челси" собирается возобновить интерес к 29-летнему защитнику и предложить за него 40 млн. фунтов. Ожидается, что этого предложения "Ювентусу" будет достаточно.


Метки Бонуччи, слухи, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2017 20:00

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Последние комментарии:




  1. totsamyi 01.03.2017 21:14 # totsamyi
    нахххх.. Луйз на топ левеле отыграет еще 3 года. Аспи есть, Кэхил, Зума на вырост и бля Аке есть, Кристенсен стучится в первую команду, где то Калаш с нигерийским-турком есть,в витесе Америкос.
    бля, чет много их

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  2. boavista 01.03.2017 20:35 # boavista
    Максимум 30 надо предлагать.

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  3. role-playin 01.03.2017 20:15 # role-playin
    Летом ему уже 30 будет, какие 40 лямов?

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  4. bushido 01.03.2017 20:07 # bushido
    Но...как же... Зума... Аке

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  5. dautov 01.03.2017 20:02 # dautov
    Вот и топ подоспел крутое приобретение

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  6. reeker 01.03.2017 20:02 # reeker
    Не нужен.

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