"Челси" готов предложить 40 миллионов фунтов за Бонуччи
Грядущим летом "Челси" предложит 40 миллионов фунтов за центрального защитника "Ювентуса" и сборной Италии Леонардо Бонуччи.
Напомним, "синие" пытались приобрести Бонуччи еще прошлым летом, однако Леонардо сохранил верность клуб из Турина — о чем, возможно, успел пожалеть, потому что в этом сезоне у него сильно испортились отношения с тренером Массимилиано Аллегри.
Например, в качестве дисциплинарной меры Аллегри решил не использовать Бонуччи в недавнем матче Лиги Чемпионов против "Порту", что лишь усугубило отношения между игроком и тренером.
Как утверждает The Independent со ссылкой на итальянскую прессу, после окончания этого сезона "Челси" собирается возобновить интерес к 29-летнему защитнику и предложить за него 40 млн. фунтов. Ожидается, что этого предложения "Ювентусу" будет достаточно.
01.03.2017 20:00
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нахххх.. Луйз на топ левеле отыграет еще 3 года. Аспи есть, Кэхил, Зума на вырост и бля Аке есть, Кристенсен стучится в первую команду, где то Калаш с нигерийским-турком есть,в витесе Америкос.
бля, чет много их
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Максимум 30 надо предлагать.
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Летом ему уже 30 будет, какие 40 лямов?
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Но...как же... Зума... Аке
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Вот и топ подоспел крутое приобретение
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Не нужен.
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