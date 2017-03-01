"Сити" хочет продлить контракт с Гвардиолой

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что владельцы клуба выразили желание сохранить его за пределы действительного до 2019 года контракта.

Дебютный английский сезон экс-тренера "Барселоны" и "Баварии" складывается неоднозначно — временами "горожане" демонстрируют просто катастрофическую игру в обороне и все еще рискуют остаться без путевки в Лигу Чемпионов.



Тем не менее, во время выезда в Абу-Даби на тренировочный сбор испанский тренер заручился поддержкой со стороны владельцев "Сити". В случае успешного завершения сезона Гвардиола вполне может рассчитывать на новый контракт.



"Мы не разговаривали насчет конкретных целей. Владельцы будут счастливы, если мы будем побеждать. Я знаю, что должен побеждать: мне удавалось это в прошлом и будет удаваться в будущем".



"Шейх Мансур и я знаем, что все зависит от результатов. Он бы хотел, чтобы я остался здесь на очень, очень, очень, очень долго. Но, конечно, это зависит от результатов".



"Если результатов не будет, у них возникнут вопросы: Что произошло? Что мы можем сделать? Как можно улучшить ситуацию? Так устроен этот процесс, но они хотят оказать нам полную поддержку", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.