"Сити" хочет продлить контракт с Гвардиолой

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что владельцы клуба выразили желание сохранить его за пределы действительного до 2019 года контракта.

Дебютный английский сезон экс-тренера "Барселоны" и "Баварии" складывается неоднозначно — временами "горожане" демонстрируют просто катастрофическую игру в обороне и все еще рискуют остаться без путевки в Лигу Чемпионов.

Тем не менее, во время выезда в Абу-Даби на тренировочный сбор испанский тренер заручился поддержкой со стороны владельцев "Сити". В случае успешного завершения сезона Гвардиола вполне может рассчитывать на новый контракт.

"Мы не разговаривали насчет конкретных целей. Владельцы будут счастливы, если мы будем побеждать. Я знаю, что должен побеждать: мне удавалось это в прошлом и будет удаваться в будущем".

"Шейх Мансур и я знаем, что все зависит от результатов. Он бы хотел, чтобы я остался здесь на очень, очень, очень, очень долго. Но, конечно, это зависит от результатов".

"Если результатов не будет, у них возникнут вопросы: Что произошло? Что мы можем сделать? Как можно улучшить ситуацию? Так устроен этот процесс, но они хотят оказать нам полную поддержку", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.


Метки Гвардиола, контракты, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2017 19:00

Количество просмотров Просмотров: 509

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. reeker 01.03.2017 19:48 # reeker
    Гвардиола и его невесты.

    (ответить)

  2. abracadabra55 01.03.2017 19:47 # abracadabra55
    очень, очень, очень, очень и очень это пока

    (ответить)

  3. boavista 01.03.2017 19:03 # boavista
    С терпением у Мансура все в порядке. Не то что РА.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: