Лукаку счастлив в "Эвертоне"

Нападающий Ромелу Лукаку подтвердил свое намерение заключить новый контракт с "Эвертоном", заявил, что "по-настоящему счастлив" в мерсисайдском клубе.

На текущей неделе агент 23-летнего бельгийца Мино Райола оценил вероятность новой сделки своего клиента с "ирисками" в "99.99999999 процентов".



Отвечая на вопросы Джейми Каррагера из Sky Sports, Лукаку дал понять, что действительно собирается связать свое будущее с "Эвертоном".



"Переговорами с клубом занимается мой агент, я же просто хочу играть в футбол. Для меня важнее всего, чтобы команда выступала хорошо, и чтобы фанаты — куда бы они ни отправились, на выезд или на "Гудисон Парк" — радовались бы нашим победами".



"Думаю, по моей игре на поле вы и сами можете видеть, что я по-настоящему счастлив тем, как мы играем прямо сейчас, и мы должны продолжать в том же духе", — сообщил Лукаку.