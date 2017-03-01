Лукаку счастлив в "Эвертоне"
Нападающий Ромелу Лукаку подтвердил свое намерение заключить новый контракт с "Эвертоном", заявил, что "по-настоящему счастлив" в мерсисайдском клубе.
На текущей неделе агент 23-летнего бельгийца Мино Райола оценил вероятность новой сделки своего клиента с "ирисками" в "99.99999999 процентов".
Отвечая на вопросы Джейми Каррагера из Sky Sports, Лукаку дал понять, что действительно собирается связать свое будущее с "Эвертоном".
"Переговорами с клубом занимается мой агент, я же просто хочу играть в футбол. Для меня важнее всего, чтобы команда выступала хорошо, и чтобы фанаты — куда бы они ни отправились, на выезд или на "Гудисон Парк" — радовались бы нашим победами".
"Думаю, по моей игре на поле вы и сами можете видеть, что я по-настоящему счастлив тем, как мы играем прямо сейчас, и мы должны продолжать в том же духе", — сообщил Лукаку.
01.03.2017 18:00
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Ты был нам как брат...(
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Легенда ливерпоола. да ,я о карре
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после того как золотой мальчик надел футболку скамца
нет ничего удивительного
хотя сейчас понабегут тупорыдый долбаёбы с фапла покукарекать над фоточкой , местный генофонд аутистов - покерята , скамцо , и щелсей
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