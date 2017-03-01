Лукаку счастлив в "Эвертоне"

Джейми Каррагер и Ромелу Лукаку Нападающий Ромелу Лукаку подтвердил свое намерение заключить новый контракт с "Эвертоном", заявил, что "по-настоящему счастлив" в мерсисайдском клубе.

На текущей неделе агент 23-летнего бельгийца Мино Райола оценил вероятность новой сделки своего клиента с "ирисками" в "99.99999999 процентов".

Отвечая на вопросы Джейми Каррагера из Sky Sports, Лукаку дал понять, что действительно собирается связать свое будущее с "Эвертоном".

"Переговорами с клубом занимается мой агент, я же просто хочу играть в футбол. Для меня важнее всего, чтобы команда выступала хорошо, и чтобы фанаты — куда бы они ни отправились, на выезд или на "Гудисон Парк" — радовались бы нашим победами".

"Думаю, по моей игре на поле вы и сами можете видеть, что я по-настоящему счастлив тем, как мы играем прямо сейчас, и мы должны продолжать в том же духе", — сообщил Лукаку.


Метки Лукаку, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2017 18:00

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  1. chelsea88 01.03.2017 18:08 # chelsea88
    Ты был нам как брат...(

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  2. uzi-vuitton 01.03.2017 18:03 # uzi-vuitton
    Легенда ливерпоола. да ,я о карре

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  3. blackdreamer 01.03.2017 18:03 # blackdreamer
    после того как золотой мальчик надел футболку скамца
    нет ничего удивительного
    хотя сейчас понабегут тупорыдый долбаёбы с фапла покукарекать над фоточкой , местный генофонд аутистов - покерята , скамцо , и щелсей

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