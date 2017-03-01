Мосес заключил новый контракт с "Челси"

Виктор Мосес Вингер "Челси" Виктор Мосес подписал с лондонским клубом новый контракт до лета 2021 года.

В этом сезоне 26-летний Мосес, наконец, получил шанс проявить себя на "Стэмфорд Бридж", куда перебрался еще летом 2012 года из "Уигана". Антонио Конте доверился Виктору, выставив того на правый фланг обороны.

Нигериец не подвел рулевого "синих", забив три мяча и сделав две результативные передачи в текущей кампании. В награду за прогресс Виктор получил новый контракт - до конца сезона 2020/2021.

"Я рад, что заключил сделку и останусь в этом клубе еще на несколько лет. Теперь пришлось время сосредоточиться на команде и продолжить борьбу за чемпионский титул".

"Мы проводим отличный сезон, я наслаждаюсь своей игрой, а наш тренер привил уверенность буквально каждому футболисту. Сейчас я хочу лишь продолжать в том же духе и помогать "Челси", - сообщил Мосес официальному сайту "синих".



Метки контракты, Мосес, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 01.03.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1141

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Последние комментарии:




  1. sisyazavr 01.03.2017 17:29 # sisyazavr
    Норм из мусора превращается в конфетку, действительно, Конте маг

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  2. largo-winch 01.03.2017 17:29 # largo-winch
    Почему этого недочемпиона не поставили на главную, ах да он же негр... хотя стоп! ...

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  3. rav-07 01.03.2017 17:17 # rav-07
    Как раз под стать пенсам. Такое днище никому больше не нужно

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  4. gusto 01.03.2017 17:06 # gusto
    ТОПАААРЬ!

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  5. chebrec 01.03.2017 17:04 # chebrec
    правый защитник челси.

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  6. hazarchik 01.03.2017 17:01 # hazarchik
    >Валенсии

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  7. m-ballack 01.03.2017 17:00 # m-ballack
    Кто такой, чем знаменит?

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