Мосес заключил новый контракт с "Челси"

Вингер "Челси" Виктор Мосес подписал с лондонским клубом новый контракт до лета 2021 года.

В этом сезоне 26-летний Мосес, наконец, получил шанс проявить себя на "Стэмфорд Бридж", куда перебрался еще летом 2012 года из "Уигана". Антонио Конте доверился Виктору, выставив того на правый фланг обороны.



Нигериец не подвел рулевого "синих", забив три мяча и сделав две результативные передачи в текущей кампании. В награду за прогресс Виктор получил новый контракт - до конца сезона 2020/2021.



"Я рад, что заключил сделку и останусь в этом клубе еще на несколько лет. Теперь пришлось время сосредоточиться на команде и продолжить борьбу за чемпионский титул".



"Мы проводим отличный сезон, я наслаждаюсь своей игрой, а наш тренер привил уверенность буквально каждому футболисту. Сейчас я хочу лишь продолжать в том же духе и помогать "Челси", - сообщил Мосес официальному сайту "синих".