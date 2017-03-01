Сиссоко хочет доказать свою ценность для "Тоттенхэма"

Мусса Сиссоко Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко заявил, что не помышляет об уходе из клуба спустя всего год после переезда на "Уайт Харт Лэйн".

Прошлым летом Сиссоко покинул вылетевший из Премьер-Лиги "Ньюкасл" в попытке доказать, что он достоин топ-клуба и выступлений в Лиге Чемпионов. Как показала практика, Мусса переоценил свои силы.

По ходу сезона главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино не раз критиковал француза за его игру в ответственных матчах. Сиссоко признал, что еще не адаптировался к требованиям аргентинца, но покидать клуб не планирует.

"Мое будущее связано с "Тоттенхэмом", и прямо сейчас я стараюсь показать свою лучшую игру. Я пытаюсь учиться, но пока только привыкаю к новой команде и ее стилю игры", - цитирует Сиссоко ESPN.



Метки Сиссоко, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 01.03.2017 16:00

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Последние комментарии:




  1. makkenli 01.03.2017 16:34 # makkenli
    а*уенный игрок. Найти нужное применение игроку и дело в шляпе

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  2. stepan-jam-boss 01.03.2017 16:21 # stepan-jam-boss
    Даже этот немощь и то приоритетней Канте в сборной

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  3. mancunia-planet 01.03.2017 16:07 # mancunia-planet
    удачи

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