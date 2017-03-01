Сиссоко хочет доказать свою ценность для "Тоттенхэма"
Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко заявил, что не помышляет об уходе из клуба спустя всего год после переезда на "Уайт Харт Лэйн".
Прошлым летом Сиссоко покинул вылетевший из Премьер-Лиги "Ньюкасл" в попытке доказать, что он достоин топ-клуба и выступлений в Лиге Чемпионов. Как показала практика, Мусса переоценил свои силы.
По ходу сезона главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино не раз критиковал француза за его игру в ответственных матчах. Сиссоко признал, что еще не адаптировался к требованиям аргентинца, но покидать клуб не планирует.
"Мое будущее связано с "Тоттенхэмом", и прямо сейчас я стараюсь показать свою лучшую игру. Я пытаюсь учиться, но пока только привыкаю к новой команде и ее стилю игры", - цитирует Сиссоко ESPN.
01.03.2017 16:00
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а*уенный игрок. Найти нужное применение игроку и дело в шляпе
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Даже этот немощь и то приоритетней Канте в сборной
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удачи
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