"Ливерпуль" объявил об убытках

Ливерпуль "Ливерпуль" объявил об убытках в размере 19 миллионов фунтов по итогам прошлого финансового года.

Несмотря на то, что подопечные Юргена Клоппа не сумели квалифицироваться в Лигу Чемпионов и вообще в еврокубки, "красные" увеличили доход от сборов в дни матчей на "Энфилде". В общей сложности выручка клуба достигла рекордного показателя - 301 миллион фунтов.

Впрочем, выйти в плюс "Ливерпуль" не удалось: убытки мерсисайдцев по итогам финансового года, рассчитанного на 31 мая, составили 19,8 миллионов фунтов, сообщает The Guardian.

Ожидается, что в новом году финансовое состояние "красных" лишь окрепнет. Во-первых, клуб реконструировал и увеличил вместимость одной из трибун "Энфилда"; во-вторых, в расчет пойдет новая телевизионная сделка Премьер-Лиги.



Метки Ливерпуль, финансы

Автор foxmcfc   

Дата 01.03.2017 15:00

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Последние комментарии:




  1. ragoz2007 01.03.2017 15:48 # ragoz2007
    кому интересен вброс гавна про тупого середняка, только имбицилам скаузерам, которые берут за щеку уже 27 лет

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  2. melwood-lfc 01.03.2017 15:26 # melwood-lfc
    посмотрим потом финансы с новой трибуной
    интересно будет знать

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  3. largo-winch 01.03.2017 15:24 # largo-winch
    Так вот почему Клопп не хочет покупать игроков. Теперь со следующего сезона точно купят топов и заживут потом (нет)

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  4. mancunia-planet 01.03.2017 15:19 # mancunia-planet
    неплохая новость

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  5. muaxaxaxa 01.03.2017 15:13 # muaxaxaxa
    клуб реконструировал и увеличил вместимость одной из трибун "Энфилда - еще больше скаузеров смогут увидеть проигрыши своей любимой команды какому-нибудь аутсайдеру.

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  6. chebrec 01.03.2017 15:04 # chebrec
    копейки.

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  7. lauda 01.03.2017 15:03 # lauda
    Удачи

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