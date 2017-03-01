"Ливерпуль" объявил об убытках
"Ливерпуль" объявил об убытках в размере 19 миллионов фунтов по итогам прошлого финансового года.
Несмотря на то, что подопечные Юргена Клоппа не сумели квалифицироваться в Лигу Чемпионов и вообще в еврокубки, "красные" увеличили доход от сборов в дни матчей на "Энфилде". В общей сложности выручка клуба достигла рекордного показателя - 301 миллион фунтов.
Впрочем, выйти в плюс "Ливерпуль" не удалось: убытки мерсисайдцев по итогам финансового года, рассчитанного на 31 мая, составили 19,8 миллионов фунтов, сообщает The Guardian.
Ожидается, что в новом году финансовое состояние "красных" лишь окрепнет. Во-первых, клуб реконструировал и увеличил вместимость одной из трибун "Энфилда"; во-вторых, в расчет пойдет новая телевизионная сделка Премьер-Лиги.
01.03.2017 15:00
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Последние комментарии:
кому интересен вброс гавна про тупого середняка, только имбицилам скаузерам, которые берут за щеку уже 27 лет
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посмотрим потом финансы с новой трибуной
интересно будет знать
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Так вот почему Клопп не хочет покупать игроков. Теперь со следующего сезона точно купят топов и заживут потом (нет)
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неплохая новость
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клуб реконструировал и увеличил вместимость одной из трибун "Энфилда - еще больше скаузеров смогут увидеть проигрыши своей любимой команды какому-нибудь аутсайдеру.
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копейки.
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Удачи
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