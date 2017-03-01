"Ливерпуль" объявил об убытках в размере 19 миллионов фунтов по итогам прошлого финансового года.

Несмотря на то, что подопечные Юргена Клоппа не сумели квалифицироваться в Лигу Чемпионов и вообще в еврокубки, "красные" увеличили доход от сборов в дни матчей на "Энфилде". В общей сложности выручка клуба достигла рекордного показателя - 301 миллион фунтов.



Впрочем, выйти в плюс "Ливерпуль" не удалось: убытки мерсисайдцев по итогам финансового года, рассчитанного на 31 мая, составили 19,8 миллионов фунтов, сообщает The Guardian.



Ожидается, что в новом году финансовое состояние "красных" лишь окрепнет. Во-первых, клуб реконструировал и увеличил вместимость одной из трибун "Энфилда"; во-вторых, в расчет пойдет новая телевизионная сделка Премьер-Лиги.