У Терри было предложение от "Сити"
Капитан "Челси" Джон Терри признался, что на старте своей карьеры в клубе получил предложение от "Манчестер Сити", но решил остаться на "Стэмфорд Бридж".
Напомним, что летом 2009 года "горожане" заинтересовались покупкой лидера "Челси", но услышав в ответ отказ, обратились к кандидатуре Коло Туре из "Арсенала", а также Джолеона Лескотта, выступавшего в тот момент за "Эвертон".
Не уточняя, когда именно "Сити" вышел на его представителей, Терри подтвердил, что у него имелось предложение от клуба с "Этихад". Реакцией Джона был незамедлительный отказ, о чем он уведомил владельца "синих" Романа Абрамовича.
"Манчестер Сити" действительно делал предложение о трансфере, но я сразу же сказал Роману, что хочу остаться. Такое решение дает игроку мотив для перезаключения контракта", - цитирует Терри Daily Mirror.
01.03.2017 14:00
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Дурак ты, надо было переходить.Был бы ближе к жене Уэйна Бриджа
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Капитан. Лидер. Легенда.
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он фанат Юнайтед
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