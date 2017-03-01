У Терри было предложение от "Сити"

Джон Терри и Давид Сильва Капитан "Челси" Джон Терри признался, что на старте своей карьеры в клубе получил предложение от "Манчестер Сити", но решил остаться на "Стэмфорд Бридж".

Напомним, что летом 2009 года "горожане" заинтересовались покупкой лидера "Челси", но услышав в ответ отказ, обратились к кандидатуре Коло Туре из "Арсенала", а также Джолеона Лескотта, выступавшего в тот момент за "Эвертон".

Не уточняя, когда именно "Сити" вышел на его представителей, Терри подтвердил, что у него имелось предложение от клуба с "Этихад". Реакцией Джона был незамедлительный отказ, о чем он уведомил владельца "синих" Романа Абрамовича.

"Манчестер Сити" действительно делал предложение о трансфере, но я сразу же сказал Роману, что хочу остаться. Такое решение дает игроку мотив для перезаключения контракта", - цитирует Терри Daily Mirror.



Метки Манчестер Сити, Терри, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 01.03.2017 14:00

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  1. fuckyeah 01.03.2017 14:38 # fuckyeah
    Дурак ты, надо было переходить.Был бы ближе к жене Уэйна Бриджа

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  2. vipivanovmisha 01.03.2017 14:23 # vipivanovmisha
    Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история htp://dimonotsmoke.blogspot.com

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  3. cunningham 01.03.2017 14:11 # cunningham
    занимательные факты от дейли миррор

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  4. chebrec 01.03.2017 14:04 # chebrec
    Капитан. Лидер. Легенда.

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  5. mancunia-planet 01.03.2017 14:04 # mancunia-planet
    он фанат Юнайтед

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