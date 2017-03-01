У Терри было предложение от "Сити"

Капитан "Челси" Джон Терри признался, что на старте своей карьеры в клубе получил предложение от "Манчестер Сити", но решил остаться на "Стэмфорд Бридж".

Напомним, что летом 2009 года "горожане" заинтересовались покупкой лидера "Челси", но услышав в ответ отказ, обратились к кандидатуре Коло Туре из "Арсенала", а также Джолеона Лескотта, выступавшего в тот момент за "Эвертон".



Не уточняя, когда именно "Сити" вышел на его представителей, Терри подтвердил, что у него имелось предложение от клуба с "Этихад". Реакцией Джона был незамедлительный отказ, о чем он уведомил владельца "синих" Романа Абрамовича.



"Манчестер Сити" действительно делал предложение о трансфере, но я сразу же сказал Роману, что хочу остаться. Такое решение дает игроку мотив для перезаключения контракта", - цитирует Терри Daily Mirror.