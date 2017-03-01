"Челси" готов избавиться от Батшуайи

Мичи Батшуайи Спустя всего год после покупки нападающего Мичи Батшуайи "Челси" готов расстаться с бельгийцем, никак себя не проявившим в Премьер-Лиге.

Напомним, что приобретение Батшуайи из "Марселя" обошлось "синим" в 33 миллиона фунтов прошлым летом, однако заслужить доверия со стороны главного тренера Антонио Конте 23-летнему нападающему не удалось.

К началу марта Мичи не провел ни одного матча в Премьер-Лиге с первых минут, а последний раз проявлялся на поле в поединке против "Бернли" 12 февраля.

Как сообщает Daily Mirror, теперь лондонский клуб готов продать перспективного нападающего грядущим летом. Есть вероятность, что Батшуайи останется в Англии - определенные виды на игрока имел "Вест Хэм".

Издание отмечает, что лидеры Премьер-Лиги рассчитывают сохранить Диего Косту, несмотря на интерес к бомбардиру со стороны китайских клубов. Вне зависимости от будущего испанца, "синие" уже запланировали покупку нового нападающего.



Метки Батшуайи, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 01.03.2017 13:00

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  1. vipivanovmisha 01.03.2017 14:25 # vipivanovmisha
    Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com

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  2. umnaf 01.03.2017 14:23 # umnaf
    Пизже Марсьаля говорили они..

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  3. reeker 01.03.2017 13:43 # reeker
    Чудак просто не играет бля.Когда в кубках выходил,играл здорово.С таким Костой мало кто мог бы конкурировать.

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  4. gusto 01.03.2017 13:31 # gusto
    Норм, за писят лям в китай

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  5. largo-winch 01.03.2017 13:20 # largo-winch
    Отдали Фалькоа и Пато, купили эту обезьяну.

    Аха ах ах ах

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  6. karnivool 01.03.2017 13:13 # karnivool
    Отдать в аренду в тот же Вест Хэм, чего торопится, у этого паренька есть потенциал, вопрос в том когда он его реализует!

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  7. gufak 01.03.2017 13:13 # gufak
    За 35 впарят кому нить, к сожалению оказался донцем

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  8. mancunia-planet 01.03.2017 13:09 # mancunia-planet
    39 млн евриков на ветер

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  9. chebrec 01.03.2017 13:06 # chebrec
    шюррле, де брюйне, салах, куадрадо, батшуаи, список можно продолжать до бесконечности.

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  10. sisyazavr 01.03.2017 13:06 # sisyazavr
    Пацаны, а где Старридж?

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  11. sisyazavr 01.03.2017 13:05 # sisyazavr
    Пацану 23 всего, можно еще 2 года помариновать

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  12. fc-zenit 01.03.2017 13:03 # fc-zenit
    cyки просто. Не дали толком шансов парню.

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  13. layert 01.03.2017 13:00 # layert
    Будет как с Де Брюйне и Лукаку

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