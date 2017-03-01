"Челси" готов избавиться от Батшуайи

Спустя всего год после покупки нападающего Мичи Батшуайи "Челси" готов расстаться с бельгийцем, никак себя не проявившим в Премьер-Лиге.

Напомним, что приобретение Батшуайи из "Марселя" обошлось "синим" в 33 миллиона фунтов прошлым летом, однако заслужить доверия со стороны главного тренера Антонио Конте 23-летнему нападающему не удалось.



К началу марта Мичи не провел ни одного матча в Премьер-Лиге с первых минут, а последний раз проявлялся на поле в поединке против "Бернли" 12 февраля.



Как сообщает Daily Mirror, теперь лондонский клуб готов продать перспективного нападающего грядущим летом. Есть вероятность, что Батшуайи останется в Англии - определенные виды на игрока имел "Вест Хэм".



Издание отмечает, что лидеры Премьер-Лиги рассчитывают сохранить Диего Косту, несмотря на интерес к бомбардиру со стороны китайских клубов. Вне зависимости от будущего испанца, "синие" уже запланировали покупку нового нападающего.