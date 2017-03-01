"Челси" готов избавиться от Батшуайи
Спустя всего год после покупки нападающего Мичи Батшуайи "Челси" готов расстаться с бельгийцем, никак себя не проявившим в Премьер-Лиге.
Напомним, что приобретение Батшуайи из "Марселя" обошлось "синим" в 33 миллиона фунтов прошлым летом, однако заслужить доверия со стороны главного тренера Антонио Конте 23-летнему нападающему не удалось.
К началу марта Мичи не провел ни одного матча в Премьер-Лиге с первых минут, а последний раз проявлялся на поле в поединке против "Бернли" 12 февраля.
Как сообщает Daily Mirror, теперь лондонский клуб готов продать перспективного нападающего грядущим летом. Есть вероятность, что Батшуайи останется в Англии - определенные виды на игрока имел "Вест Хэм".
Издание отмечает, что лидеры Премьер-Лиги рассчитывают сохранить Диего Косту, несмотря на интерес к бомбардиру со стороны китайских клубов. Вне зависимости от будущего испанца, "синие" уже запланировали покупку нового нападающего.
01.03.2017 13:00
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Последние комментарии:
Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com
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Пизже Марсьаля говорили они..
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Чудак просто не играет бля.Когда в кубках выходил,играл здорово.С таким Костой мало кто мог бы конкурировать.
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Норм, за писят лям в китай
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Отдали Фалькоа и Пато, купили эту обезьяну.
Аха ах ах ах
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Отдать в аренду в тот же Вест Хэм, чего торопится, у этого паренька есть потенциал, вопрос в том когда он его реализует!
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За 35 впарят кому нить, к сожалению оказался донцем
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39 млн евриков на ветер
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шюррле, де брюйне, салах, куадрадо, батшуаи, список можно продолжать до бесконечности.
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Пацаны, а где Старридж?
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Пацану 23 всего, можно еще 2 года помариновать
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cyки просто. Не дали толком шансов парню.
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Будет как с Де Брюйне и Лукаку
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