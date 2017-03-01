"Челси" не спешит начинать переговоры с Куртуа о новом контракте
На протяжении последних 12 месяцев "Челси" не обращался к своему голкиперу Тибо Куртуа насчет нового контракта.
Перебравшись на "Стэмфорд Бридж" после трех сезонов аренды в "Атлетико", Куртуа подтвердил свой статус одного из лучших голкиперов мира. По слухам, это не осталось незамеченным со стороны "Реала", который жаждет вернуть Тибо в Испанию.
Поговаривают, что Куртуа входит в шорт-лист "Реала" на грядущее лето. В этом списке, если верить прессе, также присутствуют Давид Де Хеа из "Манчестер Юнайтед", Уго Льорис из "Тоттенхэма" и Эдерсон Мораес из "Бенфики".
Однако эта ситуация не страшит "синих", у которых остается еще два полных года по контракту с Тибо. 12 месяцев назад клуб и игрок договорились не спешить с новой сделкой и пока даже не назначили дату, когда они сядут за стол переговоров.
В данный момент главный тренер "Челси" Антонио Конте предпочитает, чтобы его подопечные были сосредоточены на игре в футбол, а не на обсуждении своего будущего.
Тем не менее, вопрос с новым контрактом для 24-летнего бельгийца является актуальным для "синих". Ожидается, что после окончания сезона клуб все-таки сделает свое предложение Куртуа, который сейчас получает 120 тысяч фунтов в неделю.
01.03.2017 12:00
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Тень Ди Хеи....
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придется аркадичу чеха обратно выкупать.
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Миха, удали.
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