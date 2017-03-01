"Саутгемптон" не продаст Ван Дейка летом

Президент "Саутгемптона" Ральф Крюгер заявил, что его клуб не продаст центрального защитника Виргила Ван Дейка грядущим летом.

25-летний голландец представляется наиболее дорогим активом клуба с "Сент Мэри". По слухам, Ван Дейк входит в число трансферных целей "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" на предстоящее окно.



Однако Крюгер твердо намерен сохранить игрока, который лишь в мае прошлого года заключил новый контракт на шесть лет, а в январе, после ухода Жозе Фонте в "Вест Хэм", стал обладателем капитанской повязки.



"Трансферное окно едва закрылось, и мы стремимся сохранить этот коллектив для дальнейшего движения вперед. Виргил настроен выступать за нас долгое время, и он является частью нашего будущего — другого мы себе не представляем. Он наш капитан, и мы не представляем его где-либо еще, кроме как в футболке из красных и белых полосок", — цитирует Крюгера Sky Sports.