Санчес собирается вернуться в Испанию
Нападающий Алексис Санчес принял решение покинуть "Арсенал" грядущим летом и собирается вернуться в Испанию, утверждает издание Daily Star в эксклюзивном материале.
Санчес выступает за "канониров" с 2014 года, однако за это время его команда не добилась особого прогресса — ни на внутренней, ни на европейской аренде. Сообщается, что после унизительного поражения 5:1 от "Барселоны" в Лиге Чемпионов терпение Алексиса окончательно лопнуло.
Теперь 28-летний чилиец твердо решил отказаться от новой сделки с "Арсеналом" и собирается покинуть "Эмирейтс", причем независимо о того, продлит ли свой истекающий контракт главный тренер Арсен Венгер.
В услугах Санчеса заинтересованы "Челси", "Ювентус" и ПСЖ, не говоря уже о китайских клубах, однако сам Алексис предпочитает вернуться в Испанию, где ранее в своей карьере он выступал за "Барселону".
Среди представителей Ла Лиги, которые могут приютить Санчеса, значатся "Атлетико" и "Севилья", возглавляемая бывшим тренером сборной Чили Хорхе Сампаоли.
01.03.2017 10:00
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Последние комментарии:
В челси лавку шлифовать
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в Испании ему платить столько не будут, в Мю или Сити по проторенной дорожке уйдет
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Ожидаемо (уход, а не выбор страны). В Арсе давно зрела серьезная перестройка.
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Миха, удаляй...
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5-1 от барселоны?.. УТКА всё это.
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уйдет в Баварию или Юве с ПСЖ. В АПЛ может уйти в Сити.
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Слабак...
Атлетико в вместо Гризманна, который перейдёт к нам....
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Севилья те то что трансфер его, но и з/п не потянет. Атлетико еще может, хотя тоже маловероятно. Они то там Диего никак не могут вернуть.
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Праведьно Алекс, сваливай от этих педиков, очень жаль конечно, теряем единственного чела с яйцами, один в поле воин --- по ходу только в сказках
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Ожидаемо. Как бы не было обидно болелам арсенала, клуб достаточно посредственный и именитые игроки предпочтут компнду которая борется за титулы, а если даже переходят, понимают куда попали и уходят. Увы для арсов, но факт. Арсенал среднячок
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от Баварии, ёба.
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доканали педики аснльские.
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В "Реал" назло бывшей.
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ozidaemo
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единственный топ анала
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правильно, но Гвардиола перехватит
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скорей всего в катлетико вместо гризманна
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ахахаха
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