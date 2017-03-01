Санчес собирается вернуться в Испанию

Алексис Санчес Нападающий Алексис Санчес принял решение покинуть "Арсенал" грядущим летом и собирается вернуться в Испанию, утверждает издание Daily Star в эксклюзивном материале.

Санчес выступает за "канониров" с 2014 года, однако за это время его команда не добилась особого прогресса — ни на внутренней, ни на европейской аренде. Сообщается, что после унизительного поражения 5:1 от "Барселоны" в Лиге Чемпионов терпение Алексиса окончательно лопнуло.

Теперь 28-летний чилиец твердо решил отказаться от новой сделки с "Арсеналом" и собирается покинуть "Эмирейтс", причем независимо о того, продлит ли свой истекающий контракт главный тренер Арсен Венгер.

В услугах Санчеса заинтересованы "Челси", "Ювентус" и ПСЖ, не говоря уже о китайских клубах, однако сам Алексис предпочитает вернуться в Испанию, где ранее в своей карьере он выступал за "Барселону".

Среди представителей Ла Лиги, которые могут приютить Санчеса, значатся "Атлетико" и "Севилья", возглавляемая бывшим тренером сборной Чили Хорхе Сампаоли.


Метки Арсенал, Санчес, слухи

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2017 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1631

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Последние комментарии:




  1. gufak 01.03.2017 10:54 # gufak
    В челси лавку шлифовать

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  2. gio 01.03.2017 10:50 # gio
    в Испании ему платить столько не будут, в Мю или Сити по проторенной дорожке уйдет

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  3. french 01.03.2017 10:47 # french
    Ожидаемо (уход, а не выбор страны). В Арсе давно зрела серьезная перестройка.

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  4. bezon 01.03.2017 10:45 # bezon
    Миха, удаляй...

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  5. liquidator 01.03.2017 10:33 # liquidator
    5-1 от барселоны?.. УТКА всё это.

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  6. easports 01.03.2017 10:25 # easports
    уйдет в Баварию или Юве с ПСЖ. В АПЛ может уйти в Сити.

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  7. chelsealondon 01.03.2017 10:24 # chelsealondon
    Слабак...
    Атлетико в вместо Гризманна, который перейдёт к нам....

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  8. boavista 01.03.2017 10:19 # boavista
    Севилья те то что трансфер его, но и з/п не потянет. Атлетико еще может, хотя тоже маловероятно. Они то там Диего никак не могут вернуть.

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  9. parlor3 01.03.2017 10:15 # parlor3
    Праведьно Алекс, сваливай от этих педиков, очень жаль конечно, теряем единственного чела с яйцами, один в поле воин --- по ходу только в сказках

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  10. alehandro009 01.03.2017 10:14 # alehandro009
    Ожидаемо. Как бы не было обидно болелам арсенала, клуб достаточно посредственный и именитые игроки предпочтут компнду которая борется за титулы, а если даже переходят, понимают куда попали и уходят. Увы для арсов, но факт. Арсенал среднячок

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  11. easports 01.03.2017 10:11 # easports
    от Баварии, ёба.

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  12. fc-zenit 01.03.2017 10:08 # fc-zenit
    доканали педики аснльские.

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  13. akadam 01.03.2017 10:04 # akadam
    В "Реал" назло бывшей.

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  14. tabooo 01.03.2017 10:04 # tabooo
    ozidaemo

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  15. heyoung 01.03.2017 10:03 # heyoung
    единственный топ анала

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  16. charlton 01.03.2017 10:02 # charlton
    правильно, но Гвардиола перехватит

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  17. melwood-lfc 01.03.2017 10:01 # melwood-lfc
    скорей всего в катлетико вместо гризманна

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  18. largo-winch 01.03.2017 10:01 # largo-winch
    ахахаха

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