Санчес собирается вернуться в Испанию

Нападающий Алексис Санчес принял решение покинуть "Арсенал" грядущим летом и собирается вернуться в Испанию, утверждает издание Daily Star в эксклюзивном материале.

Санчес выступает за "канониров" с 2014 года, однако за это время его команда не добилась особого прогресса — ни на внутренней, ни на европейской аренде. Сообщается, что после унизительного поражения 5:1 от "Барселоны" в Лиге Чемпионов терпение Алексиса окончательно лопнуло.



Теперь 28-летний чилиец твердо решил отказаться от новой сделки с "Арсеналом" и собирается покинуть "Эмирейтс", причем независимо о того, продлит ли свой истекающий контракт главный тренер Арсен Венгер.



В услугах Санчеса заинтересованы "Челси", "Ювентус" и ПСЖ, не говоря уже о китайских клубах, однако сам Алексис предпочитает вернуться в Испанию, где ранее в своей карьере он выступал за "Барселону".



Среди представителей Ла Лиги, которые могут приютить Санчеса, значатся "Атлетико" и "Севилья", возглавляемая бывшим тренером сборной Чили Хорхе Сампаоли.