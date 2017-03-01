Клопп обсудит будущее Старриджа в конце сезона

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что в конце сезона собирается обсудить будущее в клубе нападающего Даниэля Старриджа.

На протяжении этого сезона не утихают слухи если не о конфликте, то о некоторой размолвке между Клоппом и Старриджем. Даниэль весьма ограничен в практике и порой остается без игровых минут, даже когда здоров.



В то же время у 27-летнего игрока сборной Англии по-прежнему регулярно возникают проблемы со здоровьем, что лишь подкрепляет существующую точку зрения о том, что для Старриджа настало время для перемен.



Всего в этом сезоне Премьер-Лиги Даниэль отметился лишь пятью появлениями с первых минут и забил два гола. Клопп понимает, что Старриджу этого не может быть достаточно, и по окончании кампании стороны поговорят об этом.



"Не имею представления, что случится летом. Не только с Даниэлем, но и со множеством других игроков. Даниэль не тренировался восемь или девять дней из-за вирусной инфекции. Мы должны привести его в как можно лучшее состояние и затем как можно лучше завершить этот сезон".



"А уже затем мы будем принимать решения. Мы поговорим с Даниэлем и со всеми остальными игроками о том, что произойдет после окончания сезона. Многие вещи будет иметь влияние на это, и мы поговорим об этом, когда придет время", — цитирует Клоппа The Telegraph.