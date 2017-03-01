Клопп обсудит будущее Старриджа в конце сезона
Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что в конце сезона собирается обсудить будущее в клубе нападающего Даниэля Старриджа.
На протяжении этого сезона не утихают слухи если не о конфликте, то о некоторой размолвке между Клоппом и Старриджем. Даниэль весьма ограничен в практике и порой остается без игровых минут, даже когда здоров.
В то же время у 27-летнего игрока сборной Англии по-прежнему регулярно возникают проблемы со здоровьем, что лишь подкрепляет существующую точку зрения о том, что для Старриджа настало время для перемен.
Всего в этом сезоне Премьер-Лиги Даниэль отметился лишь пятью появлениями с первых минут и забил два гола. Клопп понимает, что Старриджу этого не может быть достаточно, и по окончании кампании стороны поговорят об этом.
"Не имею представления, что случится летом. Не только с Даниэлем, но и со множеством других игроков. Даниэль не тренировался восемь или девять дней из-за вирусной инфекции. Мы должны привести его в как можно лучшее состояние и затем как можно лучше завершить этот сезон".
"А уже затем мы будем принимать решения. Мы поговорим с Даниэлем и со всеми остальными игроками о том, что произойдет после окончания сезона. Многие вещи будет иметь влияние на это, и мы поговорим об этом, когда придет время", — цитирует Клоппа The Telegraph.
01.03.2017 09:00
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Как ловко наши хлопцы слили это гавнецо восхищаюсь до сих пор)
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«Ливерпуль» пропустил 181 гол за последние 4 сезона АПЛ — только 8 команд пропустили больше
вместо того, чтобы думать о защите занимается нападением. просто кек
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Кардинальные изменения нужны. Клопп по моему это только сейчас понял.
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в Сандерленд его.
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С таким нарастающим давлением разговор может и не состояться.
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сбитый летчик
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Заодно и своё будущее обсудищь как раз))
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