Клопп обсудит будущее Старриджа в конце сезона

Юрген Клопп и Даниэль Старридж Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что в конце сезона собирается обсудить будущее в клубе нападающего Даниэля Старриджа.

На протяжении этого сезона не утихают слухи если не о конфликте, то о некоторой размолвке между Клоппом и Старриджем. Даниэль весьма ограничен в практике и порой остается без игровых минут, даже когда здоров.

В то же время у 27-летнего игрока сборной Англии по-прежнему регулярно возникают проблемы со здоровьем, что лишь подкрепляет существующую точку зрения о том, что для Старриджа настало время для перемен.

Всего в этом сезоне Премьер-Лиги Даниэль отметился лишь пятью появлениями с первых минут и забил два гола. Клопп понимает, что Старриджу этого не может быть достаточно, и по окончании кампании стороны поговорят об этом.

"Не имею представления, что случится летом. Не только с Даниэлем, но и со множеством других игроков. Даниэль не тренировался восемь или девять дней из-за вирусной инфекции. Мы должны привести его в как можно лучшее состояние и затем как можно лучше завершить этот сезон".

"А уже затем мы будем принимать решения. Мы поговорим с Даниэлем и со всеми остальными игроками о том, что произойдет после окончания сезона. Многие вещи будет иметь влияние на это, и мы поговорим об этом, когда придет время", — цитирует Клоппа The Telegraph.


Метки Клопп, Ливерпуль, Старридж

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 728

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gufak 01.03.2017 10:57 # gufak
    Как ловко наши хлопцы слили это гавнецо восхищаюсь до сих пор)

    (ответить)

  2. largo-winch 01.03.2017 10:48 # largo-winch
    «Ливерпуль» пропустил 181 гол за последние 4 сезона АПЛ — только 8 команд пропустили больше

    вместо того, чтобы думать о защите занимается нападением. просто кек

    (ответить)

  3. boavista 01.03.2017 10:19 # boavista
    Кардинальные изменения нужны. Клопп по моему это только сейчас понял.

    (ответить)

  4. largo-winch 01.03.2017 10:04 # largo-winch
    в Сандерленд его.

    (ответить)

  5. akadam 01.03.2017 09:59 # akadam
    С таким нарастающим давлением разговор может и не состояться.

    (ответить)

  6. vals1702 01.03.2017 09:30 # vals1702
    сбитый летчик

    (ответить)

  7. lancerlancer1 01.03.2017 09:07 # lancerlancer1
    Заодно и своё будущее обсудищь как раз))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: